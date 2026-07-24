खाकी शर्मसार! जन्मदिन के बहाने बुलाया, फिर बंधक बनाकर… SAF जवानों ने नाबालिग को बनाया शिकार

MP Crime News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ ऐसा हुआ, जिसने वर्दी पहनने वाले लोगों पर भी सवाल उठा दिया है. पुलिस व अन्य फोर्सस लोगों की रक्षा करने के लिए हैं लेकिन अगर ये रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो किस पर भरोसा किया जाएगा और आम जनता वर्दी वालों पर भी भरोसा करने में कतराएंगे. ऐसा ही कुछ हुआ भोपाल के जहांगीराबाद में. यहां खाकी को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है.

जन्मदिन की पार्टी के बहाने बुलाया

भोपाल के जहांगीराबाद में विशेष सशस्त्र बल (SAF) के दो जवानों(आरक्षक) पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक 17 वर्षीय नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया है. आरोपी आरक्षक ने बेटी को जन्मदिन का झांसा देकर बुलाया. इसके बाद उसे बंधक बनाया और फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

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क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, 22 जुलाई को धार जिले में तैनात SAF जवान संतोष सेन ने नाबालिग को ये कहकर अपने घर बुलाया कि आज उसका बर्थडे है और वो पार्टी दे रहा है, जहां बहुत से लोग होंगे. जब वो लड़की बताए पते पर पहुंची, तो आरोपी ने उसे बंधकर बना लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इस वारदात में आरोपी संतोष सेन का साथी और ग्वालियर में तैनात आरक्षक जितेंद्र राजपूत ने उसका साथ दिया.

पुलिस ने दर्ज किया केस

वो अपने 4 साल के बच्चे के साथ कमरे के बाहर पहरा दे रहा था. इसके बाद लड़की ने भोपाल के जहांगीराबाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. आरोपियों के खिलाफ संतोष सेन और जितेंद्र राजपूत के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व तमाम धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. वहीं इस खबर के सामने आने के बाद आसपास के लोगों का कहना है अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, तो रक्षा कौन करेगा?

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