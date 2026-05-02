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Rithi Murder Accused Arrested: 10 साल बाद गिरफ्त में हत्यारा, रीठी पुलिस की बड़ी कामयाबी

Murder accused arrested: पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान लगातार जारी है और किसी भी हालत में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 2, 2026 7:25:56 PM IST

10 साल बाद गिरफ्त में हत्यारा
10 साल बाद गिरफ्त में हत्यारा


Rithi News: जिले के रीठी थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने हत्या के मामले में पिछले 10 वर्षों से फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.

जानकारी के अनुसार, आरोपी को वर्ष 2016 में न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जा चुकी थी, लेकिन तब से वह लगातार फरार चल रहा था. आरोपी के खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, बावजूद इसके वह लंबे समय तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा. रीठी पुलिस ने लगातार प्रयास करते हुए आखिरकार आरोपी को धर दबोचा. 

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अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा

इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान लगातार जारी है और किसी भी हालत में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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Tags: absconding criminal 10 yearsMP Crime Newsmurder accused arrestedRithi police action
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