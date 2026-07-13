Home > मध्य प्रदेश > Rewa Viral Video: पति का दूसरी युवती से था अवैध संबंध, होटल में रुके थे दोनों, अचानक पहुंच गई पत्नी, रंगे हाथों पकड़ा

Rewa Viral Video: पति का दूसरी युवती से था अवैध संबंध, होटल में रुके थे दोनों, अचानक पहुंच गई पत्नी, रंगे हाथों पकड़ा

MP Viral Video: पति के होटल में रुकने की सूचना रानू के दोस्त ने दी थी. होटल का कमरा आकाश सिंह चौहान के नाम से बुक था. साथ मौजूद युवती की एंट्री के लिए फर्जी आधार कार्ड जमा कराया गया था. आधार कार्ड में उसका सरनेम भी बदला गया था.

By: Hasnain Alam | Published: July 13, 2026 8:38:04 PM IST

रीवा होटल वायरल वीडियो
रीवा होटल वायरल वीडियो


Rewa Viral Video: मध्य प्रदेश के रीवा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि एक शादीशुदा युवक दूसरी युवती के साथ होटल में रुका था. इसी बीच उसकी पत्नी होटल पहुंच गई और अपने पति को युवती के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया. इसके बाद पत्नी ने होटल में ही अपने पति की पिटाई कर दी. इस दौरान युवती वहीं खड़ी रही.

पूरा मामला नए बस स्टैंड के पंगत होटल का है. जानकारी के मुताबिक, महिला का नाम रानू पांडेय और पति का नाम प्रकाश सिंह चौहान है. दोनों सीधी जिले के रहने वाले हैं. दोनों ने 3 जुलाई 2025 को कोर्ट मैरिज की थी.

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आकाश सिंह चौहान के नाम से बुक था कमरा

पति के होटल में ठहरने की सूचना रानू के दोस्त ने दी थी. होटल का कमरा आकाश सिंह चौहान के नाम से बुक था. साथ मौजूद युवती की एंट्री के लिए फर्जी आधार कार्ड जमा कराया गया था. आधार कार्ड में उसका सरनेम भी बदला गया था.

वीडियो में दिख रहा है कि महिला होटल के कमरे के बाहर पहुंचकर लगातार दरवाजा खटखटा रही है. काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो उसने आवाज लगाकर दरवाजा खुलवाया. दरवाजा खुलते ही अंदर उसका पति एक युवती के साथ मिला.

यह देखते ही वह कमरे में घुसी और पति को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया. थप्पड़ मारते हुए महिला ने पूछा कि क्या तुमने मुझसे तलाक ले लिया है? इसके बाद उसने युवती से पूछा कि तुम कौन हो? इस पर युवती ने पूछ कि आप कौन हैं? युवती ने दावा किया कि उसकी शादी प्रकाश से हो चुकी है.

दूसरी युवती ने युवक पर क्या आरोप लगाया?

वहीं बेड पर बैठा प्रकाश सफाई देने लगा कि युवती उसे जबरन होटल लेकर आई है. हालांकि, महिला और युवती दोनों ने उसकी बात का विरोध किया. युवती चिल्लाते हुए बोली, ये महिला कौन है? आपने तो कहा था कि आपकी शादी नहीं हुई है. मेरी तो अभी खेलने-कूदने की उम्र है. इसके बाद महिला ने पुलिस बुलाने की बात कही.

रानू पांडेय ने बताया कि रविवार को वह कॉलेज आई थी. इसी दौरान उसे सूचना मिली कि उसका पति पंगत होटल में है. सूचना मिलते ही वह होटल पहुंची. करीब दो घंटे तक तलाश के बाद वह कमरा नंबर-108 तक पहुंची. दरवाजा खुलवाने पर अंदर उसका पति दूसरी युवती के साथ मिला. फिर जमकर हंगामा हुआ.

हंगामे के दौरान प्रकाश सिंह चौहान ने कहा कि अब मैं नई प्रेमिका के साथ रहना चाहता हूं. तुमसे तलाक लेना चाहता हूं. इसके बाद विवाद और बढ़ गया. रानू उसे होटल से बाहर लाई और थप्पड़ मारते हुए ऑटो में बैठाकर सिविल लाइन थाने ले गई.

मैं तलाक नहीं दूंगी- रानू पांडेय

रानू पांडेय ने कहा कि अगर तलाक ही लेना था तो मुझसे शादी क्यों की. मैं तलाक नहीं दूंगी. ये चोरी-छिपे किसी और को डेट कर रहा था. 6 महीने से मुझसे दूर भाग रहा है. मैं पत्नी हूं, इसलिए इस तरह छोड़ने नहीं वाली.

इसके बाद प्रकाश सिंह चौहान ने कहा कि इस लड़की से शादी करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी. मैंने यह गलती की, लेकिन अब उसे सुधारना चाहता हूं. मैं अब रिश्ता नहीं रखना चाहता. नए साथी के साथ नई शुरुआत करना चाहता हूं.

मामले को लेकर सिविल लाइन थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि होटल में पति-पत्नी के विवाद की सूचना मिली थी. सूचना के बाद दोनों पक्षों को थाने लाया गया. आवेदन मिलने के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के अनुसार आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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