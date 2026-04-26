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Rewa road accident: रीवा में भीषण सड़क हादसा, कर्माई पुल के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, दो घायल

Rewa road accident: रीवा के सिमरिया क्षेत्र में कर्माई पुल के पास दो तेज रफ्तार बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है.

By: Ranjana Sharma | Published: April 26, 2026 5:29:26 PM IST

रीवा में बाइक भिड़ीं, दो युवक गंभीर घायल
रीवा में बाइक भिड़ीं, दो युवक गंभीर घायल


Rewa road accident: रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कर्माई इलाके में रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. कर्माई पुल के पास विपरीत दिशाओं से आ रही दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए.

आमने-सामने टक्कर से मचा हड़कंप

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बाइकें तेज रफ्तार में थीं. पुल के समीप पहुंचते ही दोनों के बीच सीधी टक्कर हो गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. राहत की बात यह रही कि हादसे के दौरान कोई भी बाइक या सवार पुल के नीचे नहीं गिरा, अन्यथा दुर्घटना और भी भयावह हो सकती थी.

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स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू

घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तत्परता दिखाते हुए घायलों को सड़क से हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही सिमरिया पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सिमरिया स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार और लापरवाही को दुर्घटना की वजह माना जा रहा है.

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Tags: karmai bridge accidentrewa road accident
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