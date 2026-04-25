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Rewa Road Accident: तेज रफ्तार का कहर, एसके स्कूल के पास ऑटो पलटा; श्रमिक की दर्दनाक मौत

Rewa Road Accident: रीवा में तेज रफ्तार ऑटो पलटने से श्रमिक विनोद साकेत गंभीर घायल हुए, इलाज के दौरान मौत हो गई, हादसा सिटी कोतवाली क्षेत्र के एसके स्कूल के पास हुआ.

By: Preeti Rajput | Published: April 25, 2026 4:02:54 PM IST

रीवा में तेज रफ्तार ऑटो पलटने से श्रमिक विनोद साकेत गंभीर घायल हुए, इलाज के दौरान मौत हो गई.
रीवा में तेज रफ्तार ऑटो पलटने से श्रमिक विनोद साकेत गंभीर घायल हुए, इलाज के दौरान मौत हो गई.


Rewa Road Accident: रीवा शहर के सिटी कोतवाली थानक्षेत्र के अंतर्गत शनिवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. यहाँ एक तेज रफ्तार ऑटो केअनियंत्रित होकर पलट जाने से उसमें सवार एक श्रमिक की उपचार के दौरान मौत हो गई. घटना एसके स्कूल के समीप की बताई जा रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, निपनिया निवासी विनोद साकेत पिता रामलाल साकेत रोज की तरह मजदूरी करने के लिए घर से निकले थे. वे एक ऑटो में सवार होकर निपनिया से बाजार की ओर जा रहे थे, तभी एसके स्कूल के पीछे तेज रफ्तार ऑटो अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया. इस दुर्घटना में विनोद साकेत को गंभीर चोटें आईं.

पुलिस टीम मौके पर पहुंची

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि, डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बावजूद विनोद की जान नहीं बचाई जा सके. मृतक की पत्नी रुक्मणी साकेत ने बताया कि पूरा परिवार मजदूरी करता है. जिस समय यह हादसा हुआ, वह खुद खेतों में फसल की कटाई करने गई हुई थीं. उन्हें बाद में घटना की जानकारी मिली.

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मामले की जांच कर रही पुलिस 

विनोद पिछले कुछ दिनों से काम के सिलसिले में घर से बाहर ही थे. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह के समय वाहनों की तेज गति अक्सर हादसों का कारण बनती है.

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Tags: Madhya PradeshMP NewsRewa accident news
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