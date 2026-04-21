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रीवा पुलिस का बड़ा एक्शन! गांजा तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार

Ganja Smuggling Racket : रीवा में पुलिस ने 6 तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया और उनके पास से भारी मात्रा में गांजा, नकदी और वाहन जब्त किए हैं.

By: Preeti Rajput | Published: April 21, 2026 2:28:19 PM IST

रीवा में पुलिस ने 6 तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया.
रीवा में पुलिस ने 6 तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया.


Ganja Smuggling Racket : रीवा में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत रीवा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. बिछिया थाना पुलिस ने घेराबंदी कर एक अंतरराज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने 6 तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया और उनके पास से भारी मात्रा में गांजा, नकदी और वाहन जब्त किए हैं. बिछिया थाना प्रभारी आईपीएस राजीव अग्रवाल को गुप्त सूचना मिली थी कि रीठी तालाब के पास गांजे की एक बड़ी खेप की डिलीवरी होने वाली है. एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में और थाना प्रभारी राजीव अग्रवाल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. पुलिस टीम ने सटीक योजना बनाकर इलाके की घेराबंदी की और आरोपियों को दबोच लिया.

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पकड़े गए 6 आरोपी

तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 28 किलो 930 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 4 लाख 42 हजार रुपये है. इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल होने वाली दो कारें (XUV 300 और i20), 8 मोबाइल फोन और 7,350 रुपये नगद जब्त किए गए हैं. जब्त की गई कुल सामग्री की कीमत लगभग 25 लाख रुपये आकी गई है. पूछताछ में सामने आया कि यह एक सुव्यवस्थित नेटवर्क था. गांजा सीधी जिले से सप्लाई होकर रीवा लाया गया था, जहाँ रीवा के स्थानीय तस्कर बिचौलिए का काम कर रहे थे. वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से खरीदारों को सौदे के लिए बुलाया गया था. पकड़े गए 6 आरोपियों में से दो सीधी के, दो रीवा के और दो बांदा के रहने वाले हैं.

पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है. पुलिस अब इस नेटवर्क के अन्य इनपुट्स पर काम कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस तस्करी के तार और कहां-कहां जुड़े हैं. 

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Tags: interstate drug racket IndiaMadhya PradeshRewa ganja smuggling case
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