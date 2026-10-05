Rewa News: संजय गांधी अस्पताल में भिड़े डॉक्टर-स्टाफ और मरीज के परिजन, जमकर हुई मारपीट-खींचे एक-दूसरे के बाल

Rewa News : मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित नामी संजय गांधी अस्पताल में मामूली विवाद के बाद जमकर लात-घूसे चले. हालात इस कदर खराब हो गए कि डॉक्टर और गार्ड की मरीज के अटेंडर के साथ मारपीट हो गई. इसमें कई लोग घायल हो गए. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मोबाइल फोन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ, इसके बाद हुई मारपीट में कई लोग जख्मी हो गए. पूरी घटना का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है. फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर भी मामले की जांच कर रही है.

क्यों हुआ विवाद?

रीवा का संजय गांधी अस्पताल एक बार फिर विवादों में आ गया है. ताजा मामले में अस्पताल परिसर में मरीज के अटेंडर, डॉक्टर और सुरक्षा गार्ड के बीच जमकर मारपीट हो गई. जब तक लोग माजरा समझ पाते देखते ही देखते अस्पताल का वार्ड कुरुक्षेत्र में तब्दील हो गया. बताया जा रहा है कि वार्ड में मरीज का अटेंडर मोबाइल फोन पर बात कर रहा था. इस पर वहां मौजूद डॉक्टर और गार्ड ने प्रोटोकाल का हवाला देते हुए आपत्ति जताई. इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते मामला लात-घूंसों तक पहुंच गया.

जुबानी जंग तब्दील हो गई मारपीट में

डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ से मरीज के परिजन भिड़ गए. कुछ देर तक मुंह जुबानी जंग चलती रही, लेकिन बाद में दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई हुई. इस दौरान हंगाम देखकर बीच-बचाव करने आए लोगों को भी चोटें आईं. काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिससे अस्पताल में मौजूद अन्य मरीजों और उनके परिजनों में दहशत फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया.

लगातार विवादों में रहता है अस्पताल

रीवा का संजय गांधी अस्पताल पिछले कई महीने से विवादों के केंद्र में रहा है. यहां पर आए दिन इस तरह की मारपीट की घटनाएं सामने आती रहती हैं. कभी डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा उठता है तो कभी अटेंडरों के साथ बदसलूकी का आरोप लगता है. इस ताजा घटना ने एक बार फिर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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