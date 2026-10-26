पहले रीवा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर को पत्नी ने गर्लफ्रेंड संग पकड़ा, अब उनका अश्लील वीडियो आया सामने; मचा हंगामा

मध्य प्रदेश के रीवा मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. केडी सिंह से जुड़ा एक कथित अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में है. इसके सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने जांच के निर्देश दिए हैं. हालांकि, वीडियो की सत्यता और उसमें दिखाई देने वाले व्यक्ति की पहचान की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

क्या है वायरल वीडियो?

जानकारी के मुताबिक, वायरल वीडियो में अस्पताल के अंदर जैसा दिखाई देने वाला एक कमरा नजर आ रहा है. इस अश्लील वीडियो की रिकॉर्डिंग 17 जून 2025 की बताई जा रही है. इसमें रात 11 बजकर 38 मिनट का समय दर्ज होने का दावा किया जा रहा है. हालांकि, इनखबर इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

डीन ने दिए जांच के निर्देश

मामले के सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. शशिधर गर्ग ने जांच के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. जांच में वीडियो की सत्यता, उसके रिकॉर्ड किए जाने की जगह और समय के साथ ही उसमें दिखाई देने वाले व्यक्ति की पहचान की पुष्टि की जाएगी.

पहले भी निजी विवाद को लेकर चर्चा में आए थे डॉक्टर

बताया जा रहा है कि डॉ. केडी सिंह कई वर्षों से सरकारी चिकित्सक हैं और उनका निजी अस्पताल भी है. करीब छह महीने पहले भी वह एक कथित निजी विवाद को लेकर चर्चा में आए थे. उस दौरान उनकी पत्नी के साथ विवाद और एक युवती से कथित संबंधों को लेकर मामला सामने आने की बात कही गई थी. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर जांच जारी है.

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