Rewa trailer accident: अनियंत्रित रफ्तार का कह, डिवाइडर फांद घर में घुसा ट्रेलर, मची अफरा-तफरी

Rewa trailer accident: रीवा-मनगवां नेशनल हाईवे पर शनिवार दोपहर एक खौफनाक हादसा सामने आया, जब तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए सड़क पार कर एक रिहायशी मकान में जा घुसा. यह घटना ग्राम बेलबा के समीप हुई, जहां हादसे के समय घर के अंदर मौजूद परिवार के सदस्य बाल-बाल बच गए. हालांकि टक्कर इतनी जोरदार थी कि मकान का अगला हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त हो गया.

तेज रफ्तार ट्रेलर ने तोड़ा डिवाइडर, सीधे घर में घुसा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ट्रेलर मनगवां की ओर तेज गति से जा रहा था. ग्राम बेलबा के पास अचानक चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया. अनियंत्रित ट्रेलर पहले डिवाइडर से टकराया, उसे तोड़ते हुए दूसरी दिशा की सड़क पार कर सीधे एक मकान की दीवार से जा टकराया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जोरदार धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी. आसपास के लोग सहम गए और कुछ ही देर में मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

घर के अंदर मौजूद परिवार ने भागकर बचाई जान

जिस समय हादसा हुआ, घर के सदस्य अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे. दोपहर का समय होने के कारण कुछ लोग बरामदे के पास मौजूद थे. ट्रेलर को तेजी से अपनी ओर आते देख उन्होंने तुरंत पीछे की ओर भागकर अपनी जान बचाई. ट्रेलर के घर में घुसते ही चीख-पुकार मच गई और मकान का सामने का हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया. स्थानीय लोगों की मदद से ट्रेलर के चालक को केबिन से बाहर निकाला गया. हादसे में चालक को हल्की चोटें आई हैं, जबकि बड़ा हादसा टल गया.

पुलिस पहुंची मौके पर, ट्रेलर जब्त

घटना की सूचना मिलते ही मनगवां पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. क्रेन की मदद से ट्रेलर को मकान से बाहर निकाला गया और वाहन को जब्त कर लिया गया है. पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण वाहन की अत्यधिक गति या चालक को आई झपकी माना जा रहा है. मामले की विस्तृत जांच की जा रही है.

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