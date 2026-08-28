Home > मध्य प्रदेश > मुझे यहां से ले जाओ, मैं बच… जब डिलीवरी से पहले तड़पने लगी थी कल्पना! सामने आया रीवा अस्पताल का दिल दहला देने वाला वीडियो

मुझे यहां से ले जाओ, मैं बच… जब डिलीवरी से पहले तड़पने लगी थी कल्पना! सामने आया रीवा अस्पताल का दिल दहला देने वाला वीडियो

Rewa Government Hospital Negligence: रीवा से सामने आई एक घटना ने सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था और मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में 25 साल की गर्भवती महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई.

By: Shristi S | Published: August 28, 2026 3:51:57 PM IST

रेवा से कल्पना मिश्रा का प्रसव से पहले का एक वीडियो वायरल
रेवा से कल्पना मिश्रा का प्रसव से पहले का एक वीडियो वायरल


Rewa Kalpana Mishra Death: मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आई एक घटना ने सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था और मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल (SGMH) में 25 साल की गर्भवती महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई.

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मौत से कुछ घंटे पहले महिला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह कथित तौर पर अपने परिवार से उसे अस्पताल से बाहर ले जाने की गुहार लगाती नजर आ रही है. वीडियो में महिला की घबराहट और डर साफ दिखाई दे रहा है.

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वायरल वीडियो में क्या दिखा?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में महिला की पहचान कल्पना मिश्रा के तौर पर बताई जा रही है. वीडियो में वह अपने परिजनों से कहती सुनाई देती है, मुझे यहां से ले जाओ. मैं बच नहीं पाउंगी, वे मुझे मार डालेंगे. महिला की बात सुनकर परिवार का एक सदस्य उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं और वह ठीक हो जाएगी. कल्पना अपने पिता की इकलौती बेटी थी.

परिवार के मुताबिक, कल्पना को मंगलवार 25 अगस्त 2026 को रीवा के संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. अगले दिन उसका सिजेरियन सेक्शन किया गया. ऑपरेशन के बाद इलाज के दौरान कल्पना और उसके नवजात बच्चे दोनों की मौत हो गई.

परिवार ने लगाए गंभीर लापरवाही के आरोप

मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए, उनका दावा है कि कल्पना ने अपनी बिगड़ती हालत को लेकर कई बार शिकायत की, लेकिन उसे कथित तौर पर समय पर उचित इलाज नहीं मिला. परिवार ने अस्पताल के कर्मचारियों के व्यवहार पर भी सवाल उठाते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है. मां और बच्चे की मौत की खबर फैलते ही अस्पताल में विरोध शुरू हो गया. गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर धरना दिया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

दो नर्सिंग ऑफिसर सस्पेंड

विवाद बढ़ने के बाद अस्पताल के डीन सुनील अग्रवाल और सुपरिटेंडेंट राहुल मिश्रा मौके पर पहुंचे. उन्होंने मृतका के परिवार से बातचीत की और मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया. शुरुआती कार्रवाई के तहत ड्यूटी पर तैनात दो नर्सिंग ऑफिसर को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही मौत की परिस्थितियों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है. अधिकारियों ने फिलहाल मेडिकल लापरवाही के आरोपों से इनकार किया है. उनका कहना है कि मां और नवजात की मौत की वास्तविक वजह पोस्टमॉर्टम और जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही साफ हो सकेगी. जिला अस्पताल के डॉक्टरों का पैनल पोस्टमॉर्टम करेगा.

बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति ने परिवार से की मुलाकात

वहीं, मनगवां से बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति अस्पताल पहुंच मृतका के परिवार से मुलाकात की. उन्होंने अस्पताल प्रशासन से मामले की जानकारी ली और आश्वासन दिया कि जांच में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, वायरल वीडियो ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है. अब हर किसी की निगाहें पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर टिकी है.

Tags: Madhya Pradeshrewa
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