Rewa Woman Death Controversy: मामूली हादसे के बाद अस्पताल ने महिला को रखा वेंटिलेटर पर, शरीर में कीड़े मिलने से मचा हड़कंप

Rewa Gandhi Memorial Hospital woman death controversy: मध्य प्रदेश के रीवा जिले का संजय गांधी अस्पताल एक बार फिर चर्चा में आ गया है. पिछले सप्ताह अस्पताल में इलाज के दौरान जान गंवाने वाली 22 वर्षीय प्रसूता कल्पना मिश्रा और उनके नवजात शिशु की मौत का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब संजय गांधी अस्पताल में फिर हंगामे की जानकारी मिली है. ताजा मामले में सतना की महिला की मौत के बाद परिजनों ने धरना देकर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है. आरोप है कि महिला को 5 दिनों तक वेंटीलेटर पर रखा गया. इस बीच महिला के मुंह से कीड़े निकलने लगे थे. सड़क हादसे की शिकार महिला को यहां पर भर्ती कराया गया था.

30 अगस्त को कराया गया था भर्ती

परिजन का कहना है कि सड़क हादसे में मामूली रूप से घायल होने के बाद महिला अर्चना गुप्ता को अस्पताल में भर्ती कराया गया.परिजन लगातार उपचार में लापरवाही बरतने और रेफर करने की मांग करते रहे, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया. अर्चना गुप्ता की बेटी का कहना है कि उनकी मां को सड़क हादसे में मामूली चोट आई थी, क्योंकि उनका स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया था. इस बीच पिछले 5 दिनों से ज्यादा हालत खराब होने पर वेंटिलेटर पर रखा गया था. डॉक्टरों ने बताया कि सिर्फ अर्चना गुप्ता का दिल धड़क रहा है और बाकी अंग काम नहीं कर रहे हैं.

मुंह से निकलने लगे कीड़े

परिजन का दावा है कि अस्पताल में भर्ती अर्चना गुप्ता के मुंह से कीड़े निकलने लगे तो परिजन भड़क गए. इस बीच डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. आरोप है कि परिजन से बिना पूछे ही महिला का पोस्टमार्टम भी कराने की बात कह दी. वहीं हैरत की बात यह है कि कई घंटों बाद भी कोई डॉक्टर पोस्टमार्टम करने नहीं आया. इस पर जबरन पोस्ट मॉर्टम कराने को लेकर सोमवार की रात में परिजन ने जमकर हंगामा किया. दबाव के बाद संयुक्त टीम बनाकर पीएम कराने का आश्वासन तो मिला लेकिन डॉक्टर ही नहीं आए.

एक सप्ताह पहले भी हो चुका है हंगामा

संजय गांधी स्मृति अस्पताल में पिछले दिनों इलाज के दौरान 22 वर्षीय प्रसूता कल्पना मिश्रा और उनके नवजात शिशु की मौत का मामला भी तूल पकड़ा था. पीड़ित परिवार और स्थानीय लोग न्याय की आस में शहर के व्यस्ततम सिरमौर चौराहे पर तंबू गाड़कर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों द्वारा लगातार पैसों की मांग की जा रही थी. जब उनकी अवैध मांगें पूरी नहीं हुईं, तो प्रसूता के साथ घोर संवेदनहीनता और अमानवीय क्रूरता बरती गई, जिसके परिणाम स्वरूप जच्चा-बच्चा दोनों की दुखद मौत हो गई. जानकारों का मानना है कि जब तक जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों की जवाबदेही तय नहीं होगी और सख्त आपराधिक धाराओं में कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक ऐसी दर्दनाक घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेंगी.