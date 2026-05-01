Rewa dowry death case: बेला गांव में युवती की संदिग्ध मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप

Rewa dowry death case: रीवा जिले के बेला गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दहेज के लालच में एक और बेटी की जान चली गई. मृतका शशि के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे हत्या करार दिया है. इस घटना ने समाज में फैली दहेज प्रथा की भयावह सच्चाई को एक बार फिर उजागर कर दिया है.

शादी के बाद शुरू हुई प्रताड़ना

परिजनों के अनुसार, शशि की शादी बड़े अरमानों के साथ हुई थी, लेकिन ससुराल पहुंचते ही खुशियों की जगह दहेज की मांग ने ले ली. आरोप है कि ससुराल पक्ष द्वारा उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. बढ़ते उत्पीड़न के बीच शशि की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

साजिश के तहत की गई हत्या

मृतका के पिता ने रोते हुए प्रशासन को बताया कि उनकी बेटी की मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि एक सोची-समझी साजिश है. उनका आरोप है कि शशि के पति, सास, ननद और ननद के पति ने मिलकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और बाद में शव को कुटिया में टांग दिया.

शरीर पर चोट के निशान

परिजनों का कहना है कि शशि के शरीर पर कई जगह चोट के गहरे निशान मिले हैं, विशेषकर हाथ, पैर, कमर और चेहरे पर. ये निशान मारपीट की ओर इशारा करते हैं, जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया है.पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए ताकि उनकी बेटी को न्याय मिल सके.

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