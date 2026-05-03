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रीवा में साइबर उत्पीड़न का गंभीर मामला, युवती एक साल से भटक रही न्याय के लिए; सुरक्षा की लगाई गुहार

Women Safety Cyber Crime MP: पीड़िता रीवा के एक सरकारी विभाग में कार्यरत है. जानकारी के अनुसार, आरोपी युवती विभागीय कार्य के सिलसिले में उसके संपर्क में आई थी.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 3, 2026 4:39:14 PM IST

रीवा में साइबर उत्पीड़न का गंभीर मामला
रीवा में साइबर उत्पीड़न का गंभीर मामला


Rewa Cyber Harassment Case: शहर में साइबर उत्पीड़न और महिला सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है. एक कामकाजी युवती पिछले एक वर्ष से न्याय के लिए पुलिस और प्रशासन के चक्कर काट रही है. आरोप है कि एक अन्य युवती ने प्रतिशोधवश उसका मोबाइल नंबर अश्लील वेबसाइटों पर अपलोड कर दिया, जिससे पीड़िता लगातार मानसिक प्रताड़ना का सामना कर रही है.

बदले की भावना से आरोपी ने किया ये काम

पीड़िता रीवा के एक सरकारी विभाग में कार्यरत है. जानकारी के अनुसार, आरोपी युवती विभागीय कार्य के सिलसिले में उसके संपर्क में आई थी. इसी दौरान उसने पीड़िता का मोबाइल नंबर प्राप्त किया. पीड़िता का आरोप है कि बाद में आरोपी ने उस पर निजी स्तर पर अनुचित दबाव बनाया. जब पीड़िता ने इसका विरोध किया और उससे दूरी बना ली, तो आरोपी ने बदले की भावना से उसका मोबाइल नंबर कई अश्लील वेबसाइटों पर सार्वजनिक कर दिया.

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पीड़िता का कहना है कि इसके बाद उसे लगातार अज्ञात लोगों के फोन और आपत्तिजनक संदेश मिलने लगे, जिससे उसका सामान्य जीवन प्रभावित हो गया. साथ ही, आरोपी द्वारा सोशल मीडिया पर उसकी छवि धूमिल करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं.

पुलिस की तरफ से नहीं की गई ठोस कार्रवाई

पीड़िता ने जून 2024 में अमहिया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में भी गुहार लगाई. बताया गया कि 9 अप्रैल को आईजी ने मामले में त्वरित कार्रवाई और आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद, एक माह बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है.

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण आरोपी के हौसले बढ़ते जा रहे हैं. उसने प्रशासन से सुरक्षा और शीघ्र न्याय की मांग की है. साथ ही, उसने स्पष्ट किया है कि यदि उसे या उसके परिवार को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित आरोपी और प्रशासन की होगी.

यह मामला न केवल साइबर अपराध की गंभीरता को उजागर करता है, बल्कि महिला सुरक्षा और पुलिस कार्रवाई की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े करता है. अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस संवेदनशील मामले में कब तक ठोस कदम उठाता है.

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Tags: Cyber Crime Complaint RewaOnline Harassment India NewsRewa Cyber Harassment CaseWomen Safety Cyber Crime MP
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