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Rewa News: 22 साल की सैन्य सेवा के बाद गांव लौटे सैनिक, देशभक्ति के रंग में रंगा पूरा क्षेत्र

Rewa News: रीवा के ग्राम करारी में 22 साल की सेवा के बाद लौटे नायक सूबेदार अमित प्रसाद उर्मिलिया का भव्य स्वागत किया गया. उनकी वतन वापसी पूरे क्षेत्र के लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण बन गई.

By: Ranjana Sharma | Published: May 3, 2026 3:45:53 PM IST

22 साल बाद घर लौटे सैनिक का भव्य स्वागत
22 साल बाद घर लौटे सैनिक का भव्य स्वागत


Rewa News: भारतीय सेना में 22 वर्षों तक देश की सीमाओं की रक्षा करने के बाद नायक सूबेदार अमित प्रसाद उर्मिलिया के अपने गृह ग्राम लौटने पर पूरे क्षेत्र में उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला. जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम करारी में उनका स्वागत किसी बड़े उत्सव से कम नहीं था. ग्रामीणों ने अपने वीर सपूत के सम्मान में पलक-पावड़े बिछा दिए और पूरे गाँव को देशभक्ति के रंग में रंग दिया.

 रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ भव्य स्वागत

अमित प्रसाद के स्वागत का सिलसिला रीवा रेलवे स्टेशन से ही शुरू हो गया था. ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही भूतपूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों, परिजनों और सैकड़ों युवाओं ने उनका फूल-मालाओं से भव्य स्वागत किया. भारत माता की जय और वंदे मातरम् के गगनभेदी नारों के बीच उन्हें विशाल जुलूस के रूप में उनके पैतृक गाँव करारी तक लाया गया. रीवा रेलवे स्टेशन से करारी गाँव तक के मार्ग में जगह-जगह ग्रामीणों ने पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया. पूरे रास्ते देशभक्ति के गीत और नारों से माहौल गूंजता रहा.

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2002 में सेना में भर्ती, 22 साल दी सेवा

नायक सूबेदार अमित प्रसाद उर्मिलिया ने वर्ष 2002 में भारतीय सेना में भर्ती होकर राष्ट्रसेवा का संकल्प लिया था. दो दशकों से अधिक समय तक उन्होंने देश के दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दीं.
30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने के बाद रविवार को जब वे अपने गाँव पहुँचे, तो यह पल पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बन गया. गाँव पहुंचने पर बुजुर्गों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जबकि युवाओं ने उनके संघर्ष, समर्पण और देशभक्ति को अपनी प्रेरणा बताया. ग्रामीणों ने कहा कि अमित प्रसाद ने न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे रीवा जिले का नाम गौरवान्वित किया है.

गणमान्य नागरिकों की रही उपस्थिति

इस अवसर पर महेंद्र प्रसाद उर्मिलिया, रामायण प्रसाद, सिद्धनाथ उर्मिलिया, अधिवक्ता रोहित द्विवेदी सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे. सभी ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि एक सैनिक भले ही सेवा से सेवानिवृत्त हो जाए, लेकिन उसका देशप्रेम और अनुशासन जीवनभर बना रहता है. नायक सूबेदार अमित प्रसाद उर्मिलिया की वतन वापसी न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व, सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक बन गई है.

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Tags: naik subedar amit prasaRewa news
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