Home > मध्य प्रदेश > पति और दो बॉयफ्रेंड के अलावा कौन था तीसरा मर्द… रीना के साथ बंद कमरे में क्या हुआ; चौथे की निकली लाश

पति और दो बॉयफ्रेंड के अलावा कौन था तीसरा मर्द… रीना के साथ बंद कमरे में क्या हुआ; चौथे की निकली लाश

Reena Patel Illicit Relationship: 16 साल की उम्र में शादी के बंधन में बंधन में वालीं रीना पटेल का पहला प्रेमी अरुण पटेल था. इसके बाद कई मर्द उसकी जिंदगी में आए.

By: JP Yadav | Last Updated: May 12, 2026 4:22:00 PM IST

Who Is Reena Patel: रीना पटेल कितनों की गर्लफ्रेंड? वीरू हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा
Who Is Reena Patel: रीना पटेल कितनों की गर्लफ्रेंड? वीरू हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा


Reena Patel Illicit Relationship: राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले वीरु उर्फ पप्पू जाट को 900 किलोमीटर दूर बुलाकर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर बुलाकर हत्या करने वाली गर्लफ्रेंड रीना पटेल देशभर में चर्चा में आ गई हैं. मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर और रायसेन जिले में लव ट्रांएगल के चलते हुई हत्या ने सोशल मीडिया पर भी सनसनी मचा दी है. रीना पटेल ने पहले प्रेमी अरुण पटेल की मदद से दूसरे प्रेमी वीरु को मार डाला. नरसिंहपुर जिला पुलिस के मुताबिक, गर्लफ्रेंड रीना पटेल ने राजस्थान के भीलवाड़ा से अपने पास बुलाया. इधर वीरु भी इस बात से अनजान था कि वह 900 किलोमीटर का सफर तय करके अपनी गर्लफ्रेंड नहीं  मौत के पास जा रहा है.

 जब भीलवाड़ा से वीरु अपनी गर्लफ्रेंड रीना पटेल से मिलने के लिए नरसिंहपुर पहुंचा तो मामूली बहस के बाद बचपन के प्रेमी अरुण पटेल के साथ मिलकर हत्या की. इसके बाद शव को 200 किलोमीटर दूर रायसेन की खाई में फेंका गया.वीरु राजस्‍थान का रेत कारोबारी था. बताया जा रहा है कि आरोपी रीना पटेल उर्फ रीना किरार के वीरु जाट से अवैध संबंध थे. हो सकता है वीरु ने कुछ आपत्तिजनक वीडियो बनाए थे या फिर अश्लील फोटो खींची हों, क्योंकि हत्या की वजह सामने नहीं आ रही है.  

You Might Be Interested In

16 की उम्र में हो गई थी शादी

 रीना किनार मूलरूप से नरसिंहपुर के साईखेड़ा की रहने वाली है. ग्रामीणों का मानना है कि बचपन में ही माता-पिता का निधन हो गया. इसके बाद 16 साल की उम्र में शादी हो गई थी. बताया जा रहा है कि वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने लगी तो पति से दूरी बन गई. इसके बाद पुराने प्रेमी की वापसी और उसके बाद सोशल मीडिया पर बनी नई पहचान के साथ ही रानी पटेल बनकर शहर में रहने ली.

क्यों करवाई वीरु हत्या

रीना पटेल ने प्रेमी अरुण पटेल के साथ मिलकर आखिर क्यों वीरू की हत्या की साजिश रची? यह सस्पेंस है. पुलिस के अनुसार, गाडरवाड़ा निवासी अरुण पटेल रीना के साथ लिव इन में रहता था. वह फाइनेंस कंपनी से जुड़ा था. हैरत की बात यह है कि अरुण ने अपनी गर्लफ्रेंड रीना को करोड़ों की एफडी, महंगी XUV700 कार, आईफोन, सोना दिया था. सबकुछ ठीक चल रहा था. इस बीच अरुण और रीना के बीच वीरू की एंट्री हो गई. वह सोशल मीडिया के जरिये रीना से जुड़ा. उसके वीडियो और फोटोज लाइक करता था. धीर-धीरे दोनों करीब आए और प्यार हो गया. 

उधर, जांच कर रही पुलिस सूत्रों अनुसार. बचपन के प्रेमी अरुण पटेल को जब रीना और वीरू के रिश्ते की जानकारी मिली तो वह नाराज हो गया. अरुण ने ही रीना को इस बात के लिए राजी किया कि वीरू की हत्या करनी चाहिए. प्लानिंग के तहत ही 29 अप्रैल 2026 को वीरू को रीना के घर बुलाया गया. वहां पहले से मौजूद अरुण पटेल और उसके साथी हरनाम किरार ने बेसबॉल बैट से हमला किया.

हत्या के बाद 200 किलोमीटर दूर डंप किया शव

सिर लगातार वार और ज्यादा खून निकलने से वीरू जाट की रीना के घर पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद शव को बोरी में पैक किया गया और XUV700 कार की डिकी में रखकर नरसिंहपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर रायसेन जिले के नागिन मोड़ सिरवारा ब्रिज के नीचे फेंक दिया गया. इसके बाद बेफिक्र होकर रीना और अरुण उज्जैन और मुंबई घूमने निकल गए थे.  

यह भी पढ़ें: कौन था राजस्थान का वीरू, जो 900 किमी जिंदा रहा फिर 200km दौड़ी उसकी लाश, ट्रांएगल लव स्टोरी में इतने झोल… चकरा जाएगा माथा

Tags: madhya pradesh news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या हंता वायरस से डरने की जरूरत है?

May 12, 2026

क्या आप आम के इन प्रकारों को जानते हैं?

May 11, 2026

चिया सीड्स के 5 फायदे

May 11, 2026

ऐसे बिताएं बड़े मंगलवार का दिन, खुश हो जाएंगे बजरंगबली!

May 11, 2026

गर्मियों में लीची खाने के गजब के फायदे

May 11, 2026

वेट लॉस के 8 जादुई ड्रिंक्स

May 11, 2026
पति और दो बॉयफ्रेंड के अलावा कौन था तीसरा मर्द… रीना के साथ बंद कमरे में क्या हुआ; चौथे की निकली लाश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पति और दो बॉयफ्रेंड के अलावा कौन था तीसरा मर्द… रीना के साथ बंद कमरे में क्या हुआ; चौथे की निकली लाश
पति और दो बॉयफ्रेंड के अलावा कौन था तीसरा मर्द… रीना के साथ बंद कमरे में क्या हुआ; चौथे की निकली लाश
पति और दो बॉयफ्रेंड के अलावा कौन था तीसरा मर्द… रीना के साथ बंद कमरे में क्या हुआ; चौथे की निकली लाश
पति और दो बॉयफ्रेंड के अलावा कौन था तीसरा मर्द… रीना के साथ बंद कमरे में क्या हुआ; चौथे की निकली लाश