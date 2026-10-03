MP Crime: लव मैरिज के बाद ‘बेवफाई’… अंधा भरोसा करते रहे बीवी-बच्चे, होटल में जाकर देखा तो बिना कपड़ों के…पुलिस के सामने खेल, VIDEO Viral!

Ratlam Viral Video: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा में पति-पत्नी के विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दावा है कि पत्नी को पति की एक महिला से बातचीत पर शक हुआ, जिसके बाद उसने पुलिस की मदद ली और होटल पहुंच गई. वहां कमरे में पति के साथ दूसरी युवती के मौजूद होने पर जमकर हंगामा हुआ और पत्नी ने पति के साथ मारपीट की. घटना के बाद महिला ने थाने पहुंचकर पति पर मारपीट और प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
सुबह की फोन कॉल और घर पर हुआ खूनी विवाद
घटना गुरुवार सुबह करीब 8 बजे की है. आरोपी विजय डागड़ी अपने घर पर मौजूद था, तभी उसके फोन पर एक अज्ञात महिला की कॉल आई. जब उसकी पत्नी ने फोन करने वाले के बारे में पूछा, तो आरोपी भड़क गया और उसने अपनी पत्नी के साथ गाली-गलौज व मारपीट शुरू कर दी. पीड़िता, जो दो बच्चों की मां है, पहले से ही अपने पति की हरकतों पर शक कर रही थी. घर पर हुए इस झगड़े के बाद उसने तुरंत डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी और खुद होटल प्रेसिडेंट जावरा के लिए निकल पड़ी.
होटल के कमरे में पत्नी ने पकड़ा रंगेहाथ, जड़े थप्पड़
जब पत्नी पुलिस के साथ होटल प्रेसिडेंट पहुंची और कमरे का दरवाजा खुला, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. उसका पति विजय वहां एक अन्य युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मौजूद था. गुस्से से आगबबूला हुई पत्नी ने मौके पर ही अपने पति को पकड़ लिया और ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए. उसने गुस्से में यह भी कहा कि उसने इस शख्स से लव मैरिज की थी और यह उसे लगातार धोखा दे रहा था. इस पूरे हंगामे और हाई-वोल्टेज ड्रामे का किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है.
थाने पहुंचा मामला, पुलिस ने तुरंत लिया एक्शन
होटल में हंगामा करने के बाद पीड़ित पत्नी सीधे जावरा के औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने पहुंची. वहां उसने अपने पति के खिलाफ मारपीट, प्रताड़ना और बेवफाई की औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने महिला की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो और साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहराई से छानबीन की जा रही है.
महोदय मासूका के साथ
क्वालिटी टाइम बिता रहे थे।
इसी बीच पत्नी पुलिस को लेकर पहुंच गई
और पति परमेश्वर के गाल पर जोर का तमाचा जड़ दिया।
रतलाम के रहने वाले पतिदेव को लगा था कि
उनकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी।
लेकिन पत्नी ने पीछा किया और
चोरी चोरी चुपके चुपके चल रही रासलीला का… pic.twitter.com/nf7RIAjw9X
— SKY (@ysatyandra) October 3, 2026
धर्म के रक्षक की दोहरी जिंदगी पर उठे गंभीर सवाल
इस पूरी घटना के सामने आने के बाद जावरा और आसपास के इलाकों में भारी चर्चा का विषय बन गया है. जो शख्स लंबे समय से विभिन्न सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर बढ़-चढ़कर प्रदर्शन करता था और खुद को समाज का ठेकेदार व हिंदू नेता के रूप में पेश करता था, उसकी इस करतूत ने उसके मुखौटे को बेनकाब कर दिया है.
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