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Ramniwas Rawat appointment: एमपी में बड़ी नियुक्ति, पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत को वन विकास निगम की कमान

Ramniwas Rawat appointment: मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत को मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया है. लंबे राजनीतिक अनुभव और जनाधार को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है.

By: Ranjana Sharma | Published: April 26, 2026 12:29:20 PM IST

रामनिवास रावत बने वन विकास निगम के अध्यक्ष
रामनिवास रावत बने वन विकास निगम के अध्यक्ष


Ramniwas Rawat appointment: मध्य प्रदेश में निगम-मंडलों में नियुक्तियों का दौर जारी है. इसी क्रम में प्रदेश के पूर्व वन मंत्री और श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रामनिवास रावत को राज्य सरकार ने अहम जिम्मेदारी सौंपी है. उन्हें मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

शासन ने जारी किया आदेश

मध्य प्रदेश वन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक, आर्टिकल 94 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रामनिवास रावत को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के संचालक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

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प्रभावशाली रहा राजनीतिक सफर

रामनिवास रावत प्रदेश के ओबीसी वर्ग के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं. विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में उनका मजबूत जनाधार रहा है और वे इस सीट से छह बार विधायक चुने जा चुके हैं. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1990 में विधानसभा चुनाव जीतकर की थी. इसके बाद 1993, 2003, 2008, 2013 और 2023 में भी उन्होंने जीत हासिल की. हालांकि 2018 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.

कांग्रेस से भाजपा तक का सफर

रामनिवास रावत लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे और कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे. दिग्विजय सिंह सरकार में उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया. बाद में उन्होंने भाजपा जॉइन की और मोहन यादव सरकार में भी मंत्री रहे. वन विकास निगम के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बाद उनके समर्थकों और क्षेत्रवासियों में उत्साह है. इसे उनके लंबे राजनीतिक अनुभव और संगठनात्मक क्षमता का सम्मान माना जा रहा है.

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Tags: mp forest development corporation chairmanramniwas rawat appointment
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