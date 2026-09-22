Rameshwar Sharma: 'हमारे घोड़े तैयार हैं...' गरबा में मुसलमानों की एंट्री पर BJP विधायक रामेश्वर शर्मा ने लांघी मर्यादा !

Rameshwar Sharma: अपने आक्रामक बयानों के लिए मशहूर भोपाल की हुजूर सीट से विधायक रामेश्वर शर्मा एक बार फिर आपत्तिजनक बयानों की वजह से चर्चा में हैं. हाल ही में ‘आतंकवाद के खिलाफ देश की सेना और वैज्ञानिकों ने मिसाइलें बनाई हैं, और जहां भी आतंकवादियों के अड्डे होंगे, वहां कार्रवाई रुकने वाली नहीं है.’ कहने वाले रामेश्वर शर्मा ने अब गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर बहन-बेटी वाले कमेंट किए है. इससे को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उनकी क्लास लगाई है. हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर मुखर रहने वाले रामेश्वर शर्मा का यह आपत्तिजनक बयान उन्हें घेरे में ले आया है.

क्या कहा रामेश्वर शर्मा ने

भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से लगातार तीन बार (2013, 2018 और 2023) विधायक चुने गए रामेश्वर शर्मा ने हाल ही में कहा- ‘गरबा में मां भगवती की आराधना होती है, लेकिन कानून बनाने वाले विधायक जी इस बात का क्या मतलब है कि मुसलमान अपनी मां बहन को लाएं हमारे घोड़े तैयार हैं?’

ओवैसी दी रामेश्वर शर्मा को चुनौती

यहां पर बता दें कि पिछले दिनों एक मटकी फोड़ कार्यक्रम के दौरान रामेश्वर शर्मा ने विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा कि करोंद चौराहे से मिसाइल चलाकर काजी कैंप में गिरा दी जाए. यह अलग बात है कि इस पर विवाद बढ़ने लगा तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनका इशारा भोपाल के नहीं बल्कि इस्लामाबाद के काजी कैंप की ओर था. हालांकि, इस विवादित बयान के बाद उन पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोल दिया. उन्होंने भोपाल की एक सभा में उन्हें खुली चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो काजी कैंप आकर मिसाइल लॉन्च करके दिखाओ, मैं अकेला वहां शहीद होने के लिए तैयार हूं.’

ये सही बात है कि गरबा में मां भगवती की आराधना होती है, लेकिन कानून बनाने वाले विधायक जी इस बात का क्या मतलब है कि मुसलमान अपनी मां बहन को लाएं हमारे घोड़े तैयार हैं?? इतनी घटिया भाषा?? pic.twitter.com/3c2YpegLLz — Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) September 22, 2026

आपत्तिजनक बयान से ओवैसी नाराज

वहीं, असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि भारत की सेना ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए मिसाइलें बनाई हैं और जहां-जहां आतंकवादियों के कैंप रहेंगे, वहां मिसाइलें चलती रहेंगी. इसके बाद अब रामेश्वर शर्मा ने बेहद आपत्तिजनक बयान गरबा में मुसलमानों की एंट्री को लेकर दिया है.

कितनी है नेटवर्थ?

चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के मुताबिक, रामेश्वर शर्मा के पास कुल 8.40 करोड़ रुपये से अधिक की प्रॉपर्टी है.रामेश्वर पर 2015 में 500 रुपये का जुर्माना लग चुका है और कोई पेंडिंग केस नहीं है. उनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने वर्ष 2003 में उत्तर प्रदेश के अधीन भारतीय शिक्षा परिषद से ग्रेजुएशन किया है.