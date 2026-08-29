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Raksha Bandhan 2026: एमपी के सीएम मोहन यादव ने बहनों से बंधवाया रक्षा सूत्र, शुभकामनाएं देकर भेंट किए उपहार

Raksha Bandhan 2026: एमपी के सीएम मोहन यादव को रक्षाबंधन पर्व पर महाकालेश्वर मंदिर समिति की महिला कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, महिला सफाई मित्र तथा नगर निगम की महिला सफाई मित्रों ने भी राखी बांधी.

By: Hasnain Alam | Published: August 29, 2026 10:46:57 PM IST

रक्षाबंधन पर्व पर बहनों ने उज्जैन में सीएम मोहन यादव को तिलक लगाकर रक्षासूत्र बांधा
रक्षाबंधन पर्व पर बहनों ने उज्जैन में सीएम मोहन यादव को तिलक लगाकर रक्षासूत्र बांधा


Raksha Bandhan 2026: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर शुक्रवार को उज्जैन के वीवीआईपी गेस्ट हाउस एवं पुलिस सामुदायिक भवन में उपस्थित महिला पुलिस अधिकारी कर्मचारी बहनों के साथ त्योहार मनाया. गृह विभाग की बहनों ने मुख्यमंत्री को तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधे. 

सीएम को रक्षाबंधन पर्व पर महाकालेश्वर मंदिर समिति की महिला कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, महिला सफाई मित्र तथा नगर निगम की महिला सफाई मित्रों ने भी राखी बांधी.

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मुख्यमंत्री ने सभी बहनों से संवाद कर आशीर्वाद प्राप्त किया. उन्होंने रक्षाबंधन पर उपस्थित सभी बहनों को उपहार भी भेंट किए. साथ ही बहनों के साथ पर्व की खुशियां साझा कीं.

सीएम ने बहनों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की

उन्होंने उपस्थित बहनों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम, स्नेह, विश्वास और आपसी संबंधों को मजबूत करने वाला पवित्र पर्व है. उन्होंने इस अवसर पर सभी बहनों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की.

कार्यक्रम में विधायक अनिल जैन कालूहेडा, उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष रवि सोलंकी, सिंहस्थ मेला प्राधिकरण अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष ओम जैन, उज्जैन विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष मुकेश यादव, नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल, राकेश पंड्या, विवेक गुप्ता, संभागायुक्त आशीष सिंह, एडीजी राकेश गुप्ता, डीआईजी नवनीत भसीन, कलेक्टर रौशन कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा सहित जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे.

Tags: Mohan YadavMP News
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