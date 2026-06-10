Rajya Sabha Election: मीनाक्षी नटराजन को राहत मिलेगी या नहीं? नामांकन विवाद पर चुनाव आयोग का जल्द आ सकता है फैसला

MP Rajya Sabha Election 2026: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के नॉमिनेशन पेपर खारिज होने के मामले में चुनाव आयोग जल्द ही कोई फैसला ले सकता है. आयोग कांग्रेस पार्टी की आपत्तियों के कानूनी और संवैधानिक पहलुओं की समीक्षा कर रहा है.

सूत्रों के मुताबिक, आयोग अपने कानूनी पैनल के सीनियर वकीलों और चुनावी प्रक्रिया के जानकारों से सलाह ले रहा है; उनकी राय मिलने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा.

नॉमिनेशन वापस लेने की समय-सीमा खत्म होने से पहले जारी होगा फैसला

चुनाव आयोग के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि आयोग नॉमिनेशन वापस लेने की समय-सीमा खत्म होने से पहले अपना फैसला सुना सकता है. राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने से पहले इस मामले में स्थिति साफ होने की उम्मीद है.

कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने क्या कहा?

इस बीच, बुधवार को नई दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने के बाद कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि उन्हें देश की संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर पूरा भरोसा है. कांग्रेस ने आयोग के सामने अपना पक्ष रखा है और अब फैसले का इंतजार कर रही है.

मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि हमें संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा भरोसा है और इसी भरोसे के साथ हम यह लड़ाई लड़ रहे हैं. चुनाव आयोग ने आज हमारी बात सुनी और अब हम उसके फैसले का इंतजार कर रहे हैं. हमें यकीन है कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से पेश हुए सीनियर वकीलों ने आयोग के सामने कानूनी तर्क रखे हैं और कांग्रेस इस मामले को जोर-शोर से आगे बढ़ा रही है.

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की

इससे पहले, कांग्रेस के सीनियर नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की. इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक तन्खा के साथ-साथ जयराम रमेश, रणदीप सिंह सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह और भूपेश बघेल शामिल थे. नेताओं ने आयोग से इस मामले में दखल देने की अपील की. ​​