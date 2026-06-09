Rajya Sabha Election: क्रॉस-वोटिंग के डर से कांग्रेस का ‘रिसॉर्ट प्लान’, लेकिन भोपाल एयरपोर्ट पर हुआ कुछ ऐसा फंस गए विधायक

Madhya Pradesh Rajya Sabha Election 2026: राज्यसभा चुनाव 2026 से पहले मध्य प्रदेश में अचानक राजनीतिक तनाव बढ़ गया है. कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को बेंगलुरु भेजने की तैयारी कर रही थी, लेकिन भोपाल एयरपोर्ट पर ही इस योजना में रुकावट आ गई. एयरपोर्ट अथॉरिटी ने विमान को उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी, जिससे कांग्रेस नेताओं, अधिकारियों और पुलिस के बीच गतिरोध पैदा हो गया.

बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज़ हो गई है. इस बीच, भोपाल विधानसभा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के बीच हाथापाई भी हुई; इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है.

राज्यसभा चुनाव के लिए एमपी में 18 जून को होगी वोटिंग

राज्य में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए 18 जून को वोटिंग होनी है. मुकाबला दिलचस्प हो गया है क्योंकि मैदान में चार उम्मीदवार हैं. बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतारकर राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं. तीसरी सीट के लिए बीजेपी के महेश केवट और कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन के बीच सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है. नतीजतन, क्रॉस-वोटिंग की संभावना बढ़ गई है.

संभावित क्रॉस-वोटिंग को रोकने के लिए, कांग्रेस अपने विधायकों को बेंगलुरु के वंडरलॉ रिसॉर्ट भेजने की तैयारी कर रही थी. हालांकि, भोपाल एयरपोर्ट पर योजना में बाधा आ गई. विधायकों को ले जाने वाला विमान उड़ान नहीं भर सका, जिससे कांग्रेस की रणनीति को झटका लगा.

एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उड़ान रोकी

एयरपोर्ट अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि DGCA से मंज़ूरी के बिना विमान को उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी जा सकती. यह अभी साफ नहीं है कि उड़ान कब रवाना होगी. इस रुकावट ने पूरी स्थिति को और भी संवेदनशील बना दिया है.

मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के विमान को जानबूझकर रोका गया. उनका दावा है कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर दबाव डाला जा रहा है और अनावश्यक आपत्तियां उठाई जा रही हैं.

रिसॉर्ट पहुंचे सुरजेवाला

राज्य कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला उस रिसॉर्ट में पहुंच गए हैं जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता अगले कुछ दिनों तक ठहरने वाले हैं. विधायक एचसी बालकृष्ण ने रिसॉर्ट पहुंचने पर सुरजेवाला का स्वागत किया.