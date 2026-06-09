Home > मध्य प्रदेश > राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, क्या अब आसान हो जाएगी बीजेपी की राह?

राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, क्या अब आसान हो जाएगी बीजेपी की राह?

Rajya Sabha Election 2026: मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव 2026 से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया.

By: Shristi S | Last Updated: June 9, 2026 7:11:09 PM IST

राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटाजन का नामांकन रद्द
राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटाजन का नामांकन रद्द


Madhya Pradesh Rajya Sabha Election 2026: मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव 2026 से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया.

इससे राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए चुनावी समीकरण बदल गए हैं और इस बात की संभावना बढ़ गई है कि बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर उनका नामांकन रद्द क्यों किया गया.

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नामांकन क्यों रद्द किया गया?

बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन के खिलाफ औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई थी. पार्टी का आरोप था कि उम्मीदवार ने अपने हलफनामे में लंबित मामले के बारे में जानकारी नहीं दी और नामांकन दस्तावेजों में दी गई अन्य जानकारियों में भी विसंगतियां थीं. आपत्ति पर सुनवाई के दौरान दिन भर विधानसभा परिसर में राजनीतिक सरगर्मी बनी रही. रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के बाहर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के वरिष्ठ नेता मौजूद थे.

नामांकन रद्द पर बीजेपी के वकील ने क्या कहा?

बीजेपी की ओर से पेश वकील संकेत गुप्ता ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ लंबित मामले की जानकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध थी और उस मामले में उनकी ओर से जवाब भी दाखिल किया जा चुका था. इसके बावजूद, हलफनामे में यह जानकारी शामिल नहीं की गई.

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, उम्मीदवार के लिए अपने खिलाफ लंबित किसी भी मामले का पूरा विवरण देना अनिवार्य है. बीजेपी ने इन्हीं आधारों पर आपत्ति जताई. गुप्ता ने यह भी दावा किया कि संपत्ति के विवरण में विरोधाभास पाए गए, जिसे बीजेपी ने अपनी आपत्ति में उजागर किया था.

विधानसभा में दिन भर चली राजनीतिक हलचल

सुनवाई के दौरान, कैलाश विजयवर्गीय समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता विधानसभा पहुंचे. कांग्रेस नेता जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और दिग्विजय सिंह भी वहां मौजूद थे. दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, जिससे विधानसभा परिसर का राजनीतिक माहौल गरमाया रहा.

राज्यसभा चुनाव से पहले अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए, कांग्रेस ने उन्हें एक विशेष उड़ान से कर्नाटक भेजने की रणनीति बनाई थी. ज़्यादातर विधायक पहले ही बेंगलुरु के लिए रवाना हो चुके हैं. हालांकि, नामांकन रद्द होने के बाद, यह रणनीति भी चर्चा का विषय बन गई है.

Tags: BJPcongressMadhya Pradeshrajya sabha
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