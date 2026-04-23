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Rajgarh news: नेताजी ने काम नहीं किया तो ग्रामीणों ने जमकर पीटा, फटे कपड़ों में पहुंचे चौकी,वीडियो वायरल

Rajgarh news: राजगढ़ के सारंगपुर क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर नाराज ग्रामीणों ने पड़ाना पंचायत के सरपंच की पिटाई कर दी और उनके कपड़े फाड़ दिए. घटना का वीडियो वायरल हो गया है. पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मारपीट और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

By: Ranjana Sharma | Published: April 23, 2026 11:40:52 AM IST

विकास कार्यों पर बवाल, राजगढ़ में सरपंच की पिटाई
विकास कार्यों पर बवाल, राजगढ़ में सरपंच की पिटाई


Rajgarh news: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां विकास कार्यों को लेकर नाराज ग्रामीणों ने सरपंच के साथ मारपीट कर दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सरपंच फटे कपड़ों में पुलिस को आपबीती सुनाते नजर आ रहे हैं. आरोप है कि गांव में विकास कार्य नहीं होने से नाराज लोगों ने सरपंच को पकड़कर बुरी तरह पीटा और उनके कपड़े तक फाड़ दिए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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वीडियो में फटे कपड़ों में दिखे सरपंच

वायरल वीडियो में पड़ाना पंचायत के सरपंच गोकुलप्रसाद दुगारिया फटे कपड़ों में पुलिस चौकी के सामने खड़े होकर फोन पर अपनी आपबीती सुनाते दिखाई दे रहे हैं. वे घटना की जानकारी सारंगपुर पुलिस को देते नजर आ रहे हैं.

श्मशान भूमि के काम को लेकर हुआ विवाद

बताया जा रहा है कि श्मशान भूमि में विकास कार्य नहीं होने को लेकर परमार भाइयों से सरपंच की बहस हुई थी, जो बाद में मारपीट में बदल गई. ग्रामीणों के अनुसार जुझार सिंह और महेंद्र परमार लंबे समय से श्मशान भूमि के विकास की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी.

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गांधी चौक पर रोका, फिर की मारपीट

सरपंच की शिकायत के मुताबिक, वह एक शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी गांधी चौक के पास महेंद्र परमार ने उन्हें रोक लिया. आरोप है कि “तू पंचायत में हमारी नहीं चलने देता” कहकर जातिसूचक गालियां दी गईं और चारों आरोपियों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की और कपड़े फाड़ दिए.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

सारंगपुर पुलिस ने सरपंच की शिकायत पर आरोपी महेंद्र परमार, जुझार सिंह परमार, धीरज परमार और ब्रज परमार के खिलाफ मारपीट और अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. सारंगपुर थाना प्रभारी आकांक्षा हाड़ा ने बताया कि रात में चौकी पर सूचना मिली थी. इसके बाद सरपंच गोकुल दुगारिया की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

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Tags: rajgarh newssarpanch assault indiasc st act case
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