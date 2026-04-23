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Rajgarh accident news: तेज रफ्तार कार का कहर, ऑटो को मारी टक्कर, 13 वर्षीय बालक की मौत

Rajgarh accident news: राजगढ़ के एनएच-52 पर तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने लोडिंग ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें 13 वर्षीय बालक की मौत हो गई, जबकि अन्य लोग घायल हुए हैं. हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

By: Ranjana Sharma | Published: April 23, 2026 12:14:30 PM IST

NH-52 पर हादसा: तेज रफ्तार कार ने ऑटो को रौंदा
NH-52 पर हादसा: तेज रफ्तार कार ने ऑटो को रौंदा


Rajgarh accident news: राजगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर गुरुवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में एक 13 वर्षीय बालक की जान चली गई. तेज रफ्तार कार ने लोडिंग ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. मऊ शराब दुकान के पास सुबह करीब 5 बजे तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने लोडिंग ऑटो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. ऑटो में कमलसरा गांव के किसान लहसुन की थैलियां लेकर मंडी जा रहे थे.

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टक्कर इतनी भीषण, सड़क पर बिखरा लहसुन

टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क से दूर जा गिरा और उसमें रखा लहसुन सड़क पर बिखर गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हादसे में ऑटो में सवार 13 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत सारंगपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

अन्य लोग भी हुए घायल

वहीं, इस हादसे में अन्य 2-3 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया. टक्कर के बाद कार भी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में उतर गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.

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Tags: nh 52 accident indiarajgarh road accident
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