Home > मध्य प्रदेश > मेरे पैसे… पेट्रोल पंप में भीषण आग में बुरी तरह झुलसा युवक, जान से ज्यादा पैसों की करता रहा चिंता; 13 लोग घायल

मेरे पैसे… पेट्रोल पंप में भीषण आग में बुरी तरह झुलसा युवक, जान से ज्यादा पैसों की करता रहा चिंता; 13 लोग घायल

Rajgarh Petrol Pump Fire: पचोर में सोमवार देर रात भारत पेट्रोल पंप पर भीषण आग लग गई, जिसमें 13 लोग घायल हो गए. इस आग में 12 मोटरसाइकिलें और एक डीजल टैंकर भी जलकर खाक हो गया. मंगलवार को इस घटना का एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें एक बुरी तरह से झुलसा हुआ युवक मेडिकल इलाज करवाने के बजाय अपने पैसों की चिंता करता हुआ दिखाई दे रहा है.

By: Shristi S | Last Updated: May 12, 2026 5:47:22 PM IST

मध्य प्रदेश के राजगढ़ के पेट्रोल पंप में लगी भीषण आग
मध्य प्रदेश के राजगढ़ के पेट्रोल पंप में लगी भीषण आग


Madhya Pradesh Petrol Pump Fire: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पचोर इलाके में सोमवार देर रात भारत पेट्रोल पंप पर भीषण आग लग गई, जिसमें 13 लोग घायल हो गए. इस आग में 12 मोटरसाइकिलें और एक डीजल टैंकर भी जलकर खाक हो गया. मंगलवार को इस घटना का एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें एक बुरी तरह से झुलसा हुआ युवक मेडिकल इलाज करवाने के बजाय अपने पैसों की चिंता करता हुआ दिखाई दे रहा है.

वीडियो में, युवक पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे बने एक सीमेंट के पानी के टैंक के पास बैठा हुआ दिख रहा है, और उसके जले हुए कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए हैं. उसके आस-पास मौजूद लोग उसे राहत देने के लिए उस पर पानी डाल रहे हैं, और साथ ही उससे मौके पर पहुंची एम्बुलेंस में बैठने की गुजारिश कर रहे हैं. लेकिन, घायल युवक बार-बार यही कहता है कि उसके पास पैसे हैं. आस-पास मौजूद लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि मेडिकल इलाज ज़्यादा ज़रूरी है, और उसे भरोसा दिलाते हैं कि पैसों को बाद में भी ढूंढा जा सकता है.

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कैसे लगी आग?

जानकारी के मुताबिक, ‘चुन्नीलाल मुन्नालाल एंड संस’ फर्म का भारत पेट्रोल पंप पचोर शहर के बीचों-बीच स्थित है. घटना के समय, 12,000 लीटर की क्षमता वाले एक डीजल टैंकर से ईंधन उतारा जा रहा था. शुरुआती जांच में पता चला है कि इसी दौरान एक बाइक में चिंगारी निकली, जिससे आग भड़क उठी.

बताया जा रहा है कि पास में ही कनस्तरों में भी ईंधन भरा जा रहा था, जिसकी वजह से आग तेज़ी से फैल गई. कुछ ही सेकंड में, पूरा परिसर आग की लपटों में घिर गया. आग की लपटें इतनी तेज़ थीं कि वहां मौजूद लोगों को प्रतिक्रिया देने या अपने वाहन हटाने का मौका भी नहीं मिला.

एक की हालत गंभीर

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर, दमकल और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस हादसे में 13 लोग घायल हुए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. 

पचोर पुलिस थाने की प्रभारी शकुंतला बामनिया के मुताबिक, एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को इंदौर रेफर कर दिया गया है. बाकी घायलों का इलाज पचोर और शाजापुर के अस्पतालों में चल रहा है. पेट्रोल पंप पर सुरक्षा मानकों के पालन और घटना के दौरान ईंधन भरने की प्रक्रिया की भी जांच की जा रही है.

Tags: fire incidentMadhya PradeshPetrol Pump
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