Rajgarh Natra Jhagda Case : राजगढ़ में ‘नातरा झगड़ा’ प्रथा का दंश, 25 लाख की मांग को लेकर लगाई थी आग, फरार आरोपी गिरफ्तार

Rajgarh Natra Jhagda Case : राजगढ़ जिले में पैर पसार चुकी ‘नातरा झगड़ा’ जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ पुलिस ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत, कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध राशि की मांग करने और नुकसान पहुंचाने वाले एक फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद ग्राम बलबहादुरपुरा के फरियादी भरत गुर्जर की रिपोर्ट से शुरू हुआ. घटना की जड़ें एक पुरानी सगाई से जुड़ी हैं. ग्राम लसूडल्या निवासी दिलीप गुर्जर की पुत्री मुस्कान की सगाई पहले संजू गुर्जर (निवासी होशियारखेड़ी) से हुई थी, जो आपसी सहमति से टूट गई थी.

सगाई टूटने के बाद मुस्कान का रिश्ता राजाराम गुर्जर के पुत्र रूपसिंह से तय हुआ. समझौता होने के बावजूद, पुराने पक्ष के रामेश्वर गुर्जर और उसके साले तेजसिंह गुर्जर ने इसे मुद्दा बना लिया. उन्होंने राजाराम गुर्जर से “झगड़ा” राशि के रूप में ₹25 लाख की भारी-भरकम मांग शुरू कर दी.

पैसे नहीं देने पर पिंडावड़े में लगाई आग

आरोपियों का दुस्साहस इतना बढ़ गया कि मांग पूरी न होने पर उन्होंने फरियादी के पिंडावड़े (घास-भूसे के ढेर) में आग लगा दी, जिससे काफी नुकसान हुआ. पुलिस ने इस मामले में अपराध क्रमांक 209/26 के तहत बीएनएस की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था.

पुलिस की कार्यवाही और गिरफ्तारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक मंजू मखेनिया के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई. पुलिस ने पूर्व में मुख्य आरोपी रामेश्वर उर्फ जगदीश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन उसका साला तेजसिंह गुर्जर (60 वर्ष) फरार चल रहा था.

आज दिनांक 22 अप्रैल 2026 को पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर फरार आरोपी तेजसिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया.

सराहनीय भूमिका

इस कार्यवाही में उप निरीक्षक सुभाष द्विवेदी, सहायक उप निरीक्षक हरिपुरी गोस्वामी, प्रधान आरक्षक बनेसिंह यादव और आरक्षक शक्तिसिंह की विशेष भूमिका रही.

पुलिस की जनता से अपील

राजगढ़ पुलिस ने आमजन से पुरजोर अपील की है कि वे नातरा झगड़ा जैसी सामाजिक कुरीतियों और अवैध प्रथाओं से दूर रहें. यदि कोई भी व्यक्ति ऐसी कुप्रथा के नाम पर डराता-धमकाता है या अवैध वसूली करता है, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें ताकि समय रहते सख्त कार्यवाही की जा सके.

रफ्तार का कहर, सड़क हादसे ने छीनी मासूम की जान; परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.