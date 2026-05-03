राजगढ़ में दर्दनाक हादसा, नरसिंहगढ़ हाईवे पर पलटी कार; महिला की मौत

Narsinghgarh Highway Accident: राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ क्षेत्र में सड़क पर निर्माण कार्य के दौरान छोड़े गए मिट्टी के ढेर ने एक बार फिर बड़ा हादसा करा दिया. नलखेड़ा माताजी के दर्शन कर अपने गांव रायसेन लौट रहा एक परिवार दुर्घटना का शिकार हो गया. कार सड़क किनारे पड़े मिट्टी के ढेर से टकरा गई और अनियंत्रित होकर कई बार पलट गई.

महिला की मौत

इस दर्दनाक हादसे में रायसेन निवासी 32 वर्षीय मनीषा यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य कई लोग घायल हो गए. घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. घटना की सूचना मिलते ही राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मर्ग कायम कर लिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है.

हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कार मिट्टी के ढेर से टकराने के बाद कई बार पलटती हुई दिखाई दे रही है. यह वीडियो सड़क सुरक्षा और निर्माण कार्य में बरती जा रही लापरवाही की गंभीर तस्वीर पेश करता है.

निर्माण कंपनी पर लग रहा लापरवाही का आरोप

स्थानीय लोगों के अनुसार, ओवरब्रिज निर्माण के दौरान निर्माण कंपनी द्वारा सड़क किनारे मिट्टी का बड़ा ढेर छोड़ दिया गया है, जो लगातार हादसों का कारण बन रहा है. इससे पहले भी इसी स्थान पर एक यात्री बस मिट्टी के ढेर से टकरा चुकी है. वहीं, कुछ दिन पहले इसी हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को कुचल दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी.

क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश

लगातार हो रहे हादसों से क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश है. लोगों का कहना है कि निर्माण कंपनी और संबंधित विभाग की लापरवाही के कारण निर्दोष लोगों की जान जा रही है. स्थानीय नागरिकों ने जल्द ही प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने की बात कही है.

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