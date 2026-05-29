Home > मध्य प्रदेश > प्रेमी की दीवानगी में प्रेमिका ने कीं सारी हदें पार, मोबाइल टावर पर चढ़ घंटों किया हाई-वोल्टेज ड्रामा; फिर जो हुआ…

प्रेमी की दीवानगी में प्रेमिका ने कीं सारी हदें पार, मोबाइल टावर पर चढ़ घंटों किया हाई-वोल्टेज ड्रामा; फिर जो हुआ…

MP Girl Climbed Mobile Tower: राजगढ़ में गुरुवार शाम एक 22 साल की युवती एक मोबाइल टावर पर चढ़ गई और ज़िद करने लगी कि उसकी शादी सिर्फ़ उसके बॉयफ्रेंड से ही हो.

By: Shristi S | Published: May 29, 2026 3:34:29 PM IST

मध्य प्रदेश में प्रेमी से शादी करने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ीं प्रेमिका
मध्य प्रदेश में प्रेमी से शादी करने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ीं प्रेमिका


Girlfriend Climbed Mobile Tower: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सुठालिया कस्बे के बस स्टैंड इलाके में गुरुवार शाम तब सनसनी फैल गई, जब एक 22 साल की युवती एक मोबाइल टावर पर चढ़ गई और ज़िद करने लगी कि उसकी शादी सिर्फ़ उसके बॉयफ्रेंड से ही हो.

टावर पर काफ़ी ऊंचाई पर बैठी वह युवती ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी और ज़ोर देकर कहने लगी कि उसके बॉयफ्रेंड को तुरंत मौके पर बुलाया जाए.  

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क्या है ये हाई-वोल्टेज ड्रामा?

युवती ने साफ़ तौर पर कह दिया कि अगर उसके बॉयफ्रेंड को मौके पर नहीं लाया गया, तो वह टावर से कूद जाएगी. घटना की खबर मिलते ही बस स्टैंड इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई. हालात की जानकारी मिलने पर युवती के माता-पिता भी मौके पर पहुंचे और उसे समझाने-बुझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ी रही. इस प्रेम-प्रसंग से जुड़ा यह हाई-वोल्टेज ड्रामा मौके पर काफ़ी देर तक चलता रहा.

बॉयफ्रेंड को बुलाने के बाद ही नीचे उतरी

घटना की खबर मिलते ही, पुलिस की एक टीम, जिसमें स्टेशन इंचार्ज भी शामिल थे और नगर परिषद की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने युवती को टावर से नीचे उतरने के लिए मनाने की कोशिश की. इसके बाद, उसके बॉयफ्रेंड को मौके पर बुलाया गया और शादी को लेकर उसे भरोसा दिलाया गया; तभी शाम करीब 7 बजे युवती को सुरक्षित रूप से टावर से नीचे उतारा जा सका.

युवती का परिवार शादी के खिलाफ

घटना के बाद, पुलिस युवती और उसके बॉयफ्रेंड दोनों को थाने ले गई, जहां उनसे अभी पूछताछ की जा रही है. फ़ोन पर बात करते हुए, सुठालिया के स्टेशन इंचार्ज अनिल रहोरिया ने पुष्टि की कि यह पूरा मामला एक प्रेम-संबंध से जुड़ा है. युवती के परिवार वाले उस युवक से उसकी शादी के लिए राज़ी नहीं थे, जिसकी वजह से उसने मोबाइल टावर पर चढ़ने का कदम उठाया.

स्टेशन इंचार्ज के मुताबिक, युवक का परिवार शादी के लिए राज़ी है, लेकिन युवती के परिवार ने अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है. फ़िलहाल, पुलिस ने युवती और उसके परिवार वालों को थाने बुलाया है और पूरे मामले की जाँच कर रही है.

Tags: Madhya PradeshMobile Tower
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