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Rajgarh Bus Accident: बारातियों से भरी बस पलटी, 3 की मौत ; 27 घायल – ड्राइवर मौके से फरार

Biaora road accident: बताया जा रहा है कि बस का चालक थका हुआ था और उसकी एक झपकी के कारण बस अनियंत्रित हो गई. उसके बाद बस खाई में गिर गई और पलटने लगी.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 30, 2026 3:17:22 PM IST

बारातियों से भरी बस पलटी
बारातियों से भरी बस पलटी


Rajgarh Bus Accident: राजगढ़ जिले में गुरुवार सुबह करीब 6 बजे ब्यावरा के काचरी जोड़ के पास एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जब मुरैना से उज्जैन जा रही बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसा इतना भयानक था कि बस करीब 12 मीटर तक पलटती रही, जिससे मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई और 27 लोग घायल हो गए, जिनमें 8 की हालत गंभीर है.

बताया जा रहा है कि बस का चालक थका हुआ था और उसकी एक झपकी के कारण बस अनियंत्रित हो गई. उसके बाद बस खाई में गिर गई और पलटने लगी. इस हादसे में दूल्हे की दादी, बिटोली देवी सहित दो अन्य लोगों की मौत हो गई. इसके अलावा, अंशु उर्फ विष्णु तोमर और अभय तोमर भी घायल हो गए.

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ड्राइवर मौके से फरार 

हादसे के बाद बस में सवार लगभग 70 लोग चोटिल हो गए. घायलों में कुछ छोटे बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्र 3 से 9 साल के बीच है. घटना के बाद, ड्राइवर मौके से फरार हो गया, और प्रशासन और पुलिस ने राहत कार्य शुरू किया.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एक महिला का पैर कटकर 15 फीट दूर जा गिरा. बस के भीतर कुछ लोग सीटों के नीचे दबे हुए थे, जबकि कुछ खिड़कियों से बाहर गिर गए. घायलों को ब्यावरा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को रेफर कर दिया गया.

क्या है हादसे की वजह?

इस हादसे के पीछे मुख्य रूप से ओवरलोडिंग और ड्राइवर की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. क्या ये केवल एक हादसा था, या फिर हमारी सड़कों पर मौत का ये सिलसिला कब रुकेगा?

राज्य के मंत्री और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों का जायजा लिया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक सड़कों पर इस तरह की घटनाओं को हम नजरअंदाज करेंगे?

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Tags: Biaora road accidentMorena to Ujjain bus crashRajgarh bus accidentrajgarh newswedding bus overturns
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