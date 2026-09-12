Home > मध्य प्रदेश > MP Crime: गार्ड पर तानी पिस्तौल और करने लगा अंधाधुंध वार, आखों में झोंकी मिर्च; फिल्मी स्टाइल में जेल ब्रेक करने की नाकाम कोशिश, मचा हड़कंप!

MP Crime: गार्ड पर तानी पिस्तौल और करने लगा अंधाधुंध वार, आखों में झोंकी मिर्च; फिल्मी स्टाइल में जेल ब्रेक करने की नाकाम कोशिश, मचा हड़कंप!

रायसेन जेल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक खूंखार कैदी ने गार्ड पर पिस्तौल तान दी, गोली मारकर आंखों में मिर्च झोंकी और भागने की कोशिश की, जिसका वीडियो अब सामने आया है.

By: Kajal Jain | Published: September 12, 2026 12:34:48 PM IST

MP Crime: गार्ड पर तानी पिस्तौल और करने लगा अंधाधुंध वार, आखों में झोंकी मिर्च; फिल्मी स्टाइल में जेल से भागने लगा कैदी, मचा हड़कंप!
MP Crime: गार्ड पर तानी पिस्तौल और करने लगा अंधाधुंध वार, आखों में झोंकी मिर्च; फिल्मी स्टाइल में जेल से भागने लगा कैदी, मचा हड़कंप!


Raisen Jail Prisoner Escape Attempt CCTV Footage: मध्य प्रदेश के रायसेन जिला जेल से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कैदी के जेल से भागने की खौफनाक साजिश और खूनी मंसूबे साफ देखे जा सकते हैं. जेल के अंदर से इस घटना से जुड़ा एक खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक कैदी नीलेश उर्फ छोटे, जो हत्या के मामले में बंद था, जेल से भागने की खतरनाक साजिश रचता दिख रहा है. यह घटना 2 सितंबर की बताई जा रही है जब कैदी ने जेल के मुख्य गेट पर तैनात गार्ड दिग्विजय सिंह तोमर से पहले चाबी मांगी और जब गार्ड ने विरोध किया, तो उसने अपनी जेब से कट्टा निकालकर गार्ड पर गोली चला दी. गोली लगने के बाद जब गार्ड जमीन पर गिर गया, तब शातिर कैदी ने उसके सिर पर पिस्तौल के बट से दो बार वार किया और शातिराना अंदाज में उसकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर झोंक दिया ताकि वह देख न सके. इसके बाद वह जेल की चाबियां ढूंढने लगा ताकि फरार हो सके. इस सनसनीखेज वारदात ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर सलाखों के पीछे पिस्तौल और जिंदा कारतूस पहुंचे कैसे? 

ऐसे रची गई थी जेल से भागने की खौफनाक साजिश

पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि नीलेश रायसेन जेल में पिछले 11 महीनों से बंद था और उसने जेल से फरार होने का फुल प्रूफ प्लान बनाया था. उसने जेल के अंदर ही राहुल बेदी नाम के कैदी से दोस्ती की और अपने भागने के लिए हथियार का इंतजाम करने को कहा. राहुल ने अपने दोस्त शुभम बेदी के जरिए बाहर से प्लान सेट किया. 19 अगस्त को नीलेश के अपने ही मामा ने शुभम बेदी को एक देसी पिस्तौल और कारतूस दिए. शातिर बदमाशों ने जेल की बाहरी दीवार के पास एक तय जगह पर पैकेट फेंका, जिसे अंदर से नीलेश ने चुपके से उठा लिया और पिस्तौल व 5 जिंदा कारतूस छुपाकर सही मौके का इंतजार करने लगा.

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जेल सुपरिंटेंडेंट की छुट्टी का फायदा उठाकर किया हमला

नीलेश बहुत शातिर दिमाग था, उसे जैसे ही पता चला कि 2 सितंबर को जेल सुपरिंटेंडेंट छुट्टी पर हैं, उसने तुरंत अपने खतरनाक प्लान को अंजाम देने की सोची. वह फल खाने का नाटक करते हुए जेल के मेन गेट के पास पहुंचा. वहां उसने गार्ड दिग्विजय सिंह को पिस्तौल दिखाई और ताला खोलने को कहा. जब गार्ड ने मना किया, तो दोनों में संघर्ष छिड़ गया और नीलेश ने ताबड़तोड़ गोली चला दी. गनीमत यह रही कि जख्मी होने के बाद भी गार्ड ने उसे भागने नहीं दिया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है कि आखिर जेल के अंदर के संवेदनशील सीसीटीवी फुटेज बाहर कैसे लीक हो गए.

एक्शन में पुलिस: सुपरिंटेंडेंट सस्पेंड, मामा फरार

इस सनसनीखेज घटना के बाद प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. लापरवाही के आरोप में कार्यवाहक जेल सुपरिंटेंडेंट आर.के. चौरे को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और मामले की हाई-लेवल जांच बिठा दी गई. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी कैदी नीलेश, राहुल बेदी और शुभम बेदी को नामजद कर लिया है, जो पहले से ही जेल के शिकंजे में हैं. हालांकि, इस पूरी साजिश में हथियार मुहैया कराने वाला नीलेश का मामा सुपियार सिंह अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है और फरार चल रहा है. पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है.

ये भी पढ़ें:- रात के अंधेरे में अपहरण का लाइव वीडियो…स्कॉर्पियो में खींचकर ले जा रहे थे लड़की, चीख पुकार से गूंजा इलाका; अब खुली वायरल कांड की पोल!

Tags: MP Crime
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