2 साल और डेढ़ मिनट की दूरी... जानिये कैसे शुरू हुई राहुल मिश्रा और आकांक्षा बाजपेयी की लव स्टोरी

Rahul Mishra Akanksha Bajpai Love Story: अगर कोई प्यार में हो तो उसका धर्म एक ही हो जाता है- इश्क. जिसका धर्म इश्क हो जाए उसे महबूब के सिवा कुछ नजर नहीं आता है. उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में तैनात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल मिश्रा और जिला सेवायोजन अधिकारी (District Employment Officer) आकांक्षा बाजपेयी लव स्टोरी का अफसाना इन दिनों चर्चा में है. दोनों ने फिलहाल सगाई की है और आगामी 30 नवंबर, 2026 को दोनों शादी करने जा रहे हैं. दोनों (राहुल मिश्रा और आकांक्षा बाजपेयी) की मोहब्बत का अफसाना इसलिए सोशल मीडिया में पढ़ा जा रहा है, क्योंकि कुछ बातें अनोखी हैं. दोनों के बीच इश्क महज 200 मीटर दूर स्थित दफ्तरों से शुरू हुआ और अब यह रिश्ता शादी में तब्दील होने जा रहा है.

डेढ़ मिनट दूर दफ्तरों से शुरू हुआ इश्क

पिछले दिनों खजुराहो (मध्य प्रदेश) के एक होटल में परिवारों की मौजूदगी में राहुल मिश्रा और आकांक्षा बाजपेयी ने सगाई की. सादगीपूर्ण समारोह में एक-दूसरे को अंगूठी पहनाई. सगाई की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अब दोनों लव स्टोरी चर्चा में आ गए हैं. दोनों अधिकारियों के ऑफिस एक-दूसरे से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर स्थित हैं यानी दोनों दफ्तरों में आने-जाने में डेढ़ मिनट का समय लगेगा.

कैसे हो गया प्यार

बताया जाता है कि काम के सिलसिले में अक्सर आमने-सामने आने के कारण राहुल मिश्रा और आकांक्षा बाजपेयी के बीच धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ीं. दोनों आपस में बातचीत करने लगे. मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ तो पहले दोस्ती और फिर प्यार हो गया. इसके बाद चित्रकूट के निजी होटल में हुए इस सगाई कार्यक्रम में केवल दोनों परिवारों के चुनिंदा सदस्य ही शामिल हुए थे.

2020 बैच के पीसीएस अधिकारी राहुल मिश्रा मूल रूप से प्रयागराज के रहने वाले हैं. राहल मिश्रा ने जुलाई 2024 में महोबा के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी, जबकि आकांक्षा बाजपेयी मूल रूप से बांदा जिले की रहने वाली हैं. वह पिछले तीन वर्षों से महोबा में जिला सेवायोजन अधिकारी के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं.