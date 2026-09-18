Home > मध्य प्रदेश > राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध: जिस मंच से भाषण देने वाले थे, वहां घुसा खतरनाक ‘काला कोबरा’, VIP डोम में मचा हड़कंप, बुलाई गई स्नेक कैचर की टीम!

राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध: जिस मंच से भाषण देने वाले थे, वहां घुसा खतरनाक ‘काला कोबरा’, VIP डोम में मचा हड़कंप, बुलाई गई स्नेक कैचर की टीम!

Rahul Gandhi Indore Visit Black Cobra Found VIP Lounge: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इंदौर दौरे से पहले कार्यक्रम स्थल के वीआईपी लाउंज में एक खतरनाक काला कोबरा घुस गया, जिससे वहां काम कर रहे मजदूरों में हड़कंप मच गया. स्नेक कैचर को बुलाया गया है.

By: Kajal Jain | Published: September 18, 2026 4:12:02 PM IST

राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध: जिस मंच से भाषण देने वाले थे, वहां घुसा खतरनाक 'काला कोबरा', VIP डोम में मचा हड़कंप, बुलाई गई स्नेक कैचर की टीम!
राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध: जिस मंच से भाषण देने वाले थे, वहां घुसा खतरनाक 'काला कोबरा', VIP डोम में मचा हड़कंप, बुलाई गई स्नेक कैचर की टीम!


Rahul Gandhi Indore Visit Black Cobra Found VIP Lounge: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इंदौर दौरे से ठीक पहले कार्यक्रम स्थल पर उस समय सनसनी फैल गई, जब तैयारियों के बीच एक खतरनाक काला कोबरा सांप सीधे वीआईपी लाउंज में जा घुसा. शनिवार 19 सितंबर को इंदौर में छात्रों के साथ होने वाले ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के लिए बड़े पैमाने पर डोम और मंच तैयार किया जा रहा था. जिस मुख्य मंच से राहुल गांधी को युवाओं और छात्रों से सीधा संवाद करना था, उसी के ठीक पास इस जहरीले सांप को देखा गया. अचानक विशालकाय काले कोबरा को देखकर वहां काम कर रहे मजदूरों और कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई और डर के मारे लोग इधर-उधर भागने लगे. राहत की बात यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों को लेकर चर्चाओं का बाजार जरूर गर्म कर दिया है. कांग्रेस नेताओं ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए स्नेक कैचर को मौके पर बुलाया, ताकि वीआईपी मेहमानों के आने से पहले इस खतरे को पूरी तरह से टाला जा सके.

मंच के पास काले कोबरा की एंट्री से मची मजदूरों में अफरा-तफरी

घटना इंदौर में राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल की है, जहां जोरों-शोरों से तैयारियां चल रही थीं. कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में जुटे मजदूरों ने अचानक डोम के भीतर एक खतरनाक काले कोबरा सांप को रेंगते हुए देखा. यह नजारा देखते ही वहां काम कर रहे लोगों के होश उड़ गए और कुछ पलों के लिए पूरा माहौल दहशत में बदल गया. मजदूर अपनी जान बचाकर सुरक्षित दूरी पर भागे, क्योंकि सांप का आकार काफी बड़ा और खतरनाक बताया जा रहा था. इतने बड़े राजनीतिक कार्यक्रम और वीआईपी मूवमेंट से पहले इस तरह जानलेवा वन्य जीव का प्रकट होना अपने आप में एक अजीब और चौंकाने वाला वाकया रहा, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया.

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सीधा वीआईपी लाउंज और वेटिंग एरिया में घुसा जहरीला सांप

मजदूरों की नजरों से बचकर वह काला कोबरा सीधा उस वीआईपी लाउंज के अंदर जा घुसा, जिसे खास तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अन्य दिग्गज नेताओं के विश्राम के लिए तैयार किया गया था. इस वीआईपी डोम में नेताओं के फ्रेश होने, मीटिंग करने और कुछ देर आराम करने के लिए विशेष वेटिंग एरिया बनाया गया है. जब सांप सीधे वीआईपी लाउंज के अंदर जा छिपा, तो आयोजकों और सुरक्षा में लगे लोगों की सांसें और फूल गईं. तुरंत इसकी सूचना पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जैसी स्थिति बन गई ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके.

स्नेक कैचर की मदद से किया रेस्क्यू ऑपरेशन

मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तुरंत एक पेशेवर स्नेक कैचर को मौके पर बुलाया. रेस्क्यू टीम ने वीआईपी लाउंज के भीतर छिपे काले कोबरा को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है. दूसरी ओर, स्थानीय पुलिस प्रशासन ने भी इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. पुलिस ने आयोजकों के सामने 31 कड़ी शर्तें रखी हैं, जिनमें 1500 स्वयंसेवक तैनात करने, 6 प्रवेश व 8 निकास द्वार बनाने, 40 नाइट-विजन सीसीटीवी कैमरे लगाने और आपात स्थिति में केवल 12 मिनट के भीतर पूरे स्थल को खाली कराने की पुख्ता योजना तैयार करने के निर्देश शामिल हैं.

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Tags: rahul gandhi
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