गणेश पूजा के दौरान हुई हाई-प्रोफाइल हत्या, दो भाइयों को मिली उम्रकैद की सजा, फिर… MP के उस केस में क्या हुआ जिसके बाद दोनों बरी हो गए?

Pyarelal Gadariya Murder Case: मध्य प्रदेश के एक पुराने हत्या मामले ने करीब 17 साल बाद फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. दमोह जिले के प्यारेलाल गडरिया हत्याकांड में जिन दो भाइयों-तुलसीराम और हरप्रसाद राजपाल को निचली अदालत ने दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी, लेकिन जब मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया.

अदालत ने माना कि अभियोजन की कहानी में ऐसी गंभीर कमियां और विरोधाभास थे, जिनके आधार पर दोषसिद्धि को कायम रखना सुरक्षित नहीं था. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें की यह पूरा मामला क्या था और केस में क्या हुआ जिसके बाद दोनों भाइयों को कोर्ट ने 17 साल के बाद बरी कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, मामला 25 अगस्त 2009 का है. इंदौर में गणेश पूजा के दौरान प्यारेलाल गडरिया की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद पुलिस ने तुलसीराम हरपप्रसाद को आरोपी बनाया. मामला आगे बढ़ा और साल 2012 में दमोह की सत्र अदालत ने दोनों को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी. इसके बाद दोनों भाइयों ने अपने अधिवक्ता अजय कुमार जैन के जरिए हाईकोर्ट में अपील की. करीब डेढ़ दशक से ज्यादा समय बाद जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने सिर्फ आरोपों को नहीं, बल्कि उस पूरी जांच प्रक्रिया को बारीकी से परखा, जिसके आधार पर दोनों को दोषी ठहराया गया था.

FIR पर ही उठ गया बड़ा सवाल

हाईकोर्ट की पीठ ने जांच में कई महत्वपूर्ण खामियां दर्ज कीं. सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी यह स्पष्ट नहीं कर सका कि FIR आखिर किस पुलिस अधिकारी ने तैयार की थी. उससे भी अहम बात यह रही कि FIR तैयार करने वाले अधिकारी को अदालत में गवाही के लिए पेश नहीं किया गया. मामले में FIR की प्रामाणिकता को लेकर भी सवाल खड़े हुए.

अदालत के सामने यह तथ्य आया कि मृतक अपने नाम से हस्ताक्षर करता था, जबकि FIR पर उसके अंगूठे का निशान बताया गया. इस परिस्थिति ने अदालत को यह संभावना देखने के लिए मजबूर किया कि FIR मृतक की मृत्यु के बाद तैयार की गई हो सकती है. हालांकि अदालत ने इसे निश्चित तथ्य के तौर पर नहीं, बल्कि अभियोजन के मामले में पैदा हुए संदेह के तौर में देखा.

प्यारेलाल गडरिया की मौत पर पत्नी-बेटे के अलग-अलग बयान

प्यारेलाल गडरिया की मौत के मामले की गवाही में एक और महत्वपूर्ण विरोधाभास सामने आया. मृतक के बेटे ने बताया कि पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद उसके पिता की मौत हो गई थी. वहीं मृतक की पत्नी के बयान के मुताबिक, वह अस्पताल पहुंचने तक जीवित थे. दूसरी तरफ, मामले की जांच से जुड़े डॉक्टर ने कहा कि अस्पताल लाए जाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी.

अदालत ने यह सवाल उठाया कि यदि घायल व्यक्ति अस्पताल तक जीवित पहुंचा था, तो उसके इलाज या भर्ती से जुड़े मेडिकल दस्तावेज रिकॉर्ड पर क्यों नहीं थे. अभियोजन इस सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे सका.

हत्या का हथियार भी नहीं जोड़ सका कहानी से

अभियोजन ने जिस चाकू को हत्या का हथियार बताया, उसकी फोरेंसिक जांच भी उसके पक्ष में मजबूत कड़ी नहीं बन सकी. रिपोर्ट में चाकू पर खून के धब्बे नहीं मिले, इसके अलावा कई गवाहों के बायन दर्ज करने में करीब 15 से 30 दिन की देरी हुई, लेकिन इस देरी का भी साफ कारण अदालत के सामने नहीं रखा गया.

हाईकोर्ट ने इन सभी परिस्थितियों को अलग-अलग नहीं, बल्कि पूरे मामले की कड़ी के रूप में देखा. जब जांच में इतनी महत्वपूर्ण कमियां हों, गवाहों के बयान एक-दूसरे से मेल न खाते हों और कथित हत्या के हथियार से भी अभियोजन की कहानी पुष्ट न होती हो, तब केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

17 साल बाद दोनों भाई हुए बरी

अदालत ने अंत में माना कि अभियोजन दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा. इसी आधार पर तुलसीराम और हरप्रसाद राजपाल की उम्रकैद की सजा रद्द कर दी गई और दोनों को बरी करते हुए तत्काल रिहाई का आदेश दिया गया.