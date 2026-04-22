Pritam Lodhi Controversy: ‘प्रीतम मेरा भाई है, उसे अपनों ने ही घेरा!’ दामोदर यादव की एंट्री से शिवपुरी की सियासत में भूचाल

Pritam Lodhi Controversy: शिवपुरी में दामोदर यादव ने प्रीतम लोधी से जुड़े विवाद में बड़ा बयान देकर सियासी माहौल गरमा दिया है. लोधी समाज की एक अहम बैठक में यादव ने आरोप लगाया कि विधायक के खिलाफ उनकी ही पार्टी के भीतर साजिश रची जा रही है. यादव ने कहा कि विधायक के बेटे से जुड़ी सड़क दुर्घटना को अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है.

SDOP पर भी उठाए सवाल

जबकि ऐसी घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, न कि जानबूझकर किया गया कृत्य. उन्होंने करैरा के SDOP पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर किसके इशारे पर विधायक के बेटे को “देख लेने” जैसी धमकी दी जा रही है. यादव के मुताबिक, किसी अधिकारी की यह हिम्मत नहीं हो सकती कि वह सत्ताधारी दल के विधायक को इस तरह धमकाए.

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दामोदर यादव ने भाजपा पर लगाए आरोप

आगे उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के ही कुछ नेता प्रीतम लोधी को निशाना बना रहे हैं और उनका राजनीतिक अपमान कराया जा रहा है. यादव ने यह भी कहा कि विधायक बनने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और वे आज भी उनके समर्थन में खड़े हैं. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि यही स्थिति बनी रही तो वे आंदोलन की स्थिति में पूरी तरह से विधायक प्रीतम लोधी के साथ खड़े रहेंगे. इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस विवाद के और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं.

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