240 गोल्ड मेडल… राष्ट्रपति मुर्मू का संदेश-  यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री बांटने के लिए नहीं, समाज और संस्कृति का विकास भी जिम्मेदारी

President Murmu on Jabalpur Convocation: मध्य प्रदेश के जबलपुर में रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के 36वें कॉन्वोकेशन को संबोधित किया. इस मौके पर राष्ट्रपति ने अलग-अलग फैकल्टी में कई गोल्ड मेडल जीतने वाले 20 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिए और डिग्री दी.

अपने भाषण में उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन सिर्फ़ डिग्री देने के सेंटर नहीं हैं, बल्कि इनोवेशन, रिसर्च, साइंटिफिक नज़रिए और क्रिएटिव सोच के डेवलपमेंट के लिए भी हैं. स्टूडेंट्स में भारतीय संस्कृति, परंपराओं और भाषाओं के प्रति सम्मान पैदा करना भी यूनिवर्सिटीज़ की एक अहम ज़िम्मेदारी है.

यूनिवर्सिटी के 141 स्टूडेंट्स को 240 गोल्ड मेडल बांटे गए

इस इवेंट में यूनिवर्सिटी के 141 स्टूडेंट्स को 240 गोल्ड मेडल बांटे गए. 182 रिसर्चर्स को PhD समेत अलग-अलग डिग्री भी दी गईं. स्टेज प्रोग्राम से पहले मुर्मू ने यूनिवर्सिटी कैंपस में बहादुर रानी दुर्गावती की मूर्ति पर फूल चढ़ाए. राष्ट्रपति ने कहा कि यह गर्व की बात है कि जबलपुर यूनिवर्सिटी का नाम बहादुर रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है.

रानी दुर्गावती वीरता, हिम्मत, बहादुरी और पराक्रम की मिसाल थीं और हमेशा महिलाओं के लिए प्रेरणा का सोर्स रहेंगी. महान योद्धा की याद में श्रद्धांजलि देते हुए, उन्होंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और एल्युमनाई से अपील की कि वे आदिवासी कम्युनिटी, ज़रूरतमंदों और खासकर लड़कियों को मज़बूत बनाने के लिए आगे आएं. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि जिस इलाके में यूनिवर्सिटी है, वहां की आदिवासी और देसी संस्कृति बहुत रिच है. इसलिए, यहां पढ़ने वाले युवाओं की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ अपने करियर तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए; उन्हें अपनी कम्युनिटी और गांवों तक पहुंचकर वहां के लोगों को गाइड भी करना चाहिए.

सरकार आदिवासी और ज़रूरतमंद कम्युनिटी के लिए कई स्कीम चला रही- राष्ट्रपति

प्रेसिडेंट मुर्मू ने कहा कि सरकार आदिवासी और ज़रूरतमंद कम्युनिटी की भलाई के लिए कई स्कीम चला रही है. अक्सर लोगों को इन स्कीम और उनका फ़ायदा उठाने के प्रोसेस के बारे में पता नहीं होता. इसलिए, पढ़े-लिखे युवाओं, खासकर आदिवासी कम्युनिटी के युवाओं का यह फ़र्ज़ है कि वे अपनी कम्युनिटी के लोगों तक पहुंचें और उन्हें गाइड करें.

प्रेसिडेंट मुर्मू ने यूनिवर्सिटी के अपने करिकुलम में भारतीय ज्ञान की परंपराओं को शामिल करने, इनोवेशन को बढ़ावा देने और डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर के ज़रिए पेटेंट पाने की कोशिशों की तारीफ़ की. उन्होंने खुशी ज़ाहिर की कि कॉन्वोकेशन में गोल्ड मेडल पाने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स लड़कियां थीं, जो महिला एम्पावरमेंट और बदलते भारत की एक पॉज़िटिव तस्वीर दिखाता है.

रानी दुर्गावती प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं : राज्यपाल

राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगूभाई पटेल ने अमर वीरांगना रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन आदिवासी अस्मिता, जनकल्याण, महिला सशक्तिकरण, त्याग, शौर्य, नेतृत्व और स्वाभिमान का अमर संदेश है. उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती आदिवासी समुदाय सहित देश की हर बालिका और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं. राज्यपाल पटेल ने दीक्षांत समारोह में उपस्थित छात्राओं से कहा कि उनकी डिग्रियां महज व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं हैं, बल्कि विकसित भारत के निर्माण, नवाचार और देश के उज्ज्वल भविष्य को आकार देने की शक्ति हैं.

विश्वविद्यालय शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा : सीएम

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह को और भी प्रतिष्ठित बना दिया है. यह अवसर न केवल विश्वविद्यालय के लिए बल्कि पूरे मध्य प्रदेश राज्य के लिए गौरव और सम्मान का विषय है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय महज उच्च शिक्षा का संस्थान नहीं है.

यह वीरता, स्वाभिमान और बलिदान की उस शानदार परंपरा का प्रतीक है, जिसे अमर योद्धा रानी दुर्गावती ने अपने साहस और अदम्य वीरता से स्थापित किया था. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्वास जताया कि रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी शिक्षा, रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएगी. यहां से निकलने वाली प्रतिभाएं देश और समाज के विकास में अहम योगदान देंगी.