President Droupadi Murmu Live: विश्व सिकल सेल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, ओंकारेश्वर में हो रहा आयोजन

President Droupadi Murmu Live On World Sickle Cell Day 2026: मध्य प्रदेश के खंडवा में आज (शुक्रवार) विश्व सिकल सेल दिवस 2026 कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु शामिल हुईं. इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन ओंकारेश्वर में हो रहा है. कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि हैं. राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं.

गौरतलब है कि सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर अनुवांशिक बीमारी के उन्मूलन की दिशा में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है. प्रदेश सरकार ने जनजातीय बहुल क्षेत्रों में व्यापक स्क्रीनिंग अभियान चलाकर करोड़ों लोगों की जांच की है. साथ ही रोगियों और कैरियर की पहचान कर उपचार एवं जागरूकता कार्यक्रमों को गति दी है.

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एमपी के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विशेष स्क्रीनिंग अभियान के तहत अब तक 1 करोड़ 32 लाख 43 हजार 877 से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है. जांच के दौरान 39 हजार 948 सिकल सेल रोगियों तथा 2 लाख 42 हजार 648 कैरियर की पहचान की गई है.

इसके साथ ही 1 करोड़ 20 लाख 28 हजार 881 से अधिक सिकल सेल कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जिससे प्रभावित व्यक्तियों की पहचान और उपचार प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाया जा सके.

बता दें कि विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस हर साल 19 जून को मनाया जाता है. इसका उद्देश्य सिकल सेल रोग के प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके.

सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक रक्त रोग है, जो इससे प्रभावित रोगी के पूरे जीवन पर असर डालता है. यह भारत की आदिवासी आबादी में अधिक आम है, लेकिन गैर-आदिवासियों में भी होता है.