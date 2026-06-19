Home > मध्य प्रदेश > President Droupadi Murmu Live: विश्व सिकल सेल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, ओंकारेश्वर में हो रहा आयोजन

President Droupadi Murmu Live: विश्व सिकल सेल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, ओंकारेश्वर में हो रहा आयोजन

President Droupadi Murmu Live: मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस 2026 के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु शामिल हुईं. उनके लिए राज्यपाल मंगुभाई पटेल भी कार्यक्रम में शामिल हुए.

By: Hasnain Alam | Last Updated: June 19, 2026 10:18:15 AM IST

विश्व सिकल सेल दिवस 2026 कार्यक्रम में शामिल हुईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु
विश्व सिकल सेल दिवस 2026 कार्यक्रम में शामिल हुईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु


President Droupadi Murmu Live On World Sickle Cell Day 2026: मध्य प्रदेश के खंडवा में आज (शुक्रवार) विश्व सिकल सेल दिवस 2026 कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु शामिल हुईं. इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन ओंकारेश्वर में हो रहा है. कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि हैं. राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं.

गौरतलब है कि सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर अनुवांशिक बीमारी के उन्मूलन की दिशा में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है. प्रदेश सरकार ने जनजातीय बहुल क्षेत्रों में व्यापक स्क्रीनिंग अभियान चलाकर करोड़ों लोगों की जांच की है. साथ ही रोगियों और कैरियर की पहचान कर उपचार एवं जागरूकता कार्यक्रमों को गति दी है.

You Might Be Interested In

इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें…

एमपी के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विशेष स्क्रीनिंग अभियान के तहत अब तक 1 करोड़ 32 लाख 43 हजार 877 से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है. जांच के दौरान 39 हजार 948 सिकल सेल रोगियों तथा 2 लाख 42 हजार 648 कैरियर की पहचान की गई है.

इसके साथ ही 1 करोड़ 20 लाख 28 हजार 881 से अधिक सिकल सेल कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जिससे प्रभावित व्यक्तियों की पहचान और उपचार प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाया जा सके.

बता दें कि विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस हर साल 19 जून को मनाया जाता है. इसका उद्देश्य सिकल सेल रोग के प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके.

सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक रक्त रोग है, जो इससे प्रभावित रोगी के पूरे जीवन पर असर डालता है. यह भारत की आदिवासी आबादी में अधिक आम है, लेकिन गैर-आदिवासियों में भी होता है.

Tags: droupadi murmuKhandwa NewsMP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किन्नौरी गर्ल अदिति नेगी ने द्रौपदी प्रथा को लेकर क्या...

June 18, 2026

ज्यादा गर्म पानी पीने के नुकसान

June 18, 2026

हेल्दी रहने के लिए कौन से फल खाएं?

June 18, 2026

कुर्सी पर ज्यादा देर बैठने से हो सकते हैं ये...

June 18, 2026

इन टीवी एक्ट्रेस से कास्टिंग काउच की गंदी डिमांड

June 18, 2026

भारत के लिए सबसे तेज ODI शतक लगाने वाले कप्तान,...

June 18, 2026
President Droupadi Murmu Live: विश्व सिकल सेल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, ओंकारेश्वर में हो रहा आयोजन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

President Droupadi Murmu Live: विश्व सिकल सेल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, ओंकारेश्वर में हो रहा आयोजन
President Droupadi Murmu Live: विश्व सिकल सेल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, ओंकारेश्वर में हो रहा आयोजन
President Droupadi Murmu Live: विश्व सिकल सेल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, ओंकारेश्वर में हो रहा आयोजन
President Droupadi Murmu Live: विश्व सिकल सेल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, ओंकारेश्वर में हो रहा आयोजन