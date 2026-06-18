Home > मध्य प्रदेश > President Droupadi Murmu Live: एमपी के बैतूल पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, आदिवासी महासम्मेलन में ले रही हैं हिस्सा

President Droupadi Murmu Live: एमपी के बैतूल पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, आदिवासी महासम्मेलन में ले रही हैं हिस्सा

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में ब्रह्माकुमारीज़ संस्थान द्वारा आयोजित 'आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण' महासम्मेलन कार्यक्रम शुरू हो गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं.

By: Hasnain Alam | Last Updated: June 18, 2026 11:47:05 AM IST

बैतूल आदिवासी महासम्मेलन में शामिल हुईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु
बैतूल आदिवासी महासम्मेलन में शामिल हुईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु


मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में ब्रह्माकुमारी संस्थान की ओर से आयोजित ‘आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण’ महासम्मेलन कार्यक्रम शुरू हो गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं. आयोजन का उद्देश्य आदिवासी समाज में नैतिक मूल्यों, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक चेतना को प्रोत्साहित करना है. 

प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके भी शामिल हुए हैं. 

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बैतूल के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में इस महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है. राष्ट्रपति के सुरक्षा प्रोटोकॉल को देखते हुए सम्मेलन में केवल चार हजार लोगों को प्रवेश दिया गया है. इनमें 2,500 प्रतिभागी आदिवासी समाज से तथा 1,500 अन्य वर्गों से हैं.

Tags: Betul newsdroupadi murmuMP News
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