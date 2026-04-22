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Madhya Pradesh: बिजली विभाग की दबंगई या नियमों की बेड़ियां? एक झटके में काटा पूरे गांव का कनेक्शन, अब बूंद-बूंद को तरसी जिंदगी

Madhya Pradesh: कटनी जिला के खमरिया गांव में 80 लाख बकाया पर बिजली विभाग ने सप्लाई काटी, जिससे पूरा गांव अंधेरे में डूबा और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ.

By: Preeti Rajput | Published: April 22, 2026 12:24:46 PM IST

कटनी जिला के खमरिया गांव में 80 लाख बकाया पर बिजली विभाग ने सप्लाई काटी, जिससे पूरा गांव अंधेरे में डूब गया.
कटनी जिला के खमरिया गांव में 80 लाख बकाया पर बिजली विभाग ने सप्लाई काटी, जिससे पूरा गांव अंधेरे में डूब गया.


Madhya Pradesh: कटनी जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां बिजली विभाग की सख्ती के चलते एक पूरा गांव अंधेरे में डूब गया है. दरअसल, ढीमरखेड़ा तहसील के ग्राम खमरिया में बिजली विभाग ने 80 लाख रुपए का बकाया होने के कारण पूरे गांव की बिजली सप्लाई बंद कर दी. बिजली कटते ही गांव की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो गई है.

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बिजली नहीं होने से नल-जल योजना ठप पड़ गई है. भीषण गर्मी में हैंडपंप और कुएं सूख चुके हैं, जिससे ग्रामीणों को मजबूरी में तालाब का गंदा पानी पीना पड़ रहा है. ग्रामीणों ने अपनी परेशानी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है.

विधायक से लगाई गुहार

ग्रामीणों ने क्षेत्र के विधायक धीरेंद्र बहादुर सिंह को मामले की जानकारी दी है और जल्द समाधान की मांग की है.

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जेई का साफ बयान

बिजली विभाग के जेई जीवन दिलदार डाबर के अनुसार, गांव पर 80 लाख रुपए का बकाया है. उन्होंने कहा कि शासन की समाधान योजना के तहत ग्रामीणों को बिल जमा करने के लिए समझाया जा रहा है. “जब तक आधा बिल जमा नहीं होगा, बिजली चालू नहीं की जाएगी.”

सवाल खड़े करता मामला

यह घटना प्रशासनिक सख्ती और ग्रामीणों की बुनियादी जरूरतों के बीच संतुलन पर बड़ा सवाल खड़ा करती है क्या बिजली काटना ही एकमात्र समाधान है, या कोई मानवीय विकल्प भी होना चाहिए?

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Tags: home-hero-pos-10Katni NewsMadhya Pradesh electricity cutvillage power outage India
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