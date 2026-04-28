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Porsa Bus Stand Crisis: बस स्टैंड विहीन पोरसा, 42 डिग्री की झुलसाती गर्मी में सड़क किनारे इंतजार को मजबूर यात्री

Porsa Bus Stand Crisis: मुरैना के पोरसा में बस स्टैंड खत्म होने से यात्री परेशान हैं. पूर्व बस स्टैंड की जमीन पर प्लॉटिंग हो चुकी है, अब लोग सड़क किनारे बस का इंतजार करते हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: April 28, 2026 6:42:21 PM IST

पोरसा में आज भी सड़क किनारे बसों इंतजार को मजबूर यात्री
पोरसा में आज भी सड़क किनारे बसों इंतजार को मजबूर यात्री


Porsa Bus Stand Crisis: मुरैना के पोरसा शहर की यह तस्वीर केवल अव्यवस्था नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही की कहानी बयां करती है. जहां कभी पोरसा का बस स्टैंड हुआ करता था, आज वहां प्लॉटिंग हो चुकी है. नतीजतन, आम नागरिकों को खुले आसमान के नीचे सड़क किनारे खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ रहा है.

अंबाह रोड स्थित पूर्व बस स्टैंड अब सिर्फ यादों में सिमट कर रह गया है. बस स्टैंड की जमीन बिकने के बाद वहां निर्माण और प्लॉटिंग हो चुकी है. इसके चलते यात्रियों के लिए न तो कोई निर्धारित प्रतीक्षालय बचा है और न ही बुनियादी सुविधाएं.

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सड़क पर घंटों खड़े रहते हैं लोग

भीषण गर्मी के इस दौर में, जब तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है, महिलाएं छोटे बच्चों को गोद में लेकर, बुजुर्ग और अन्य यात्री घंटों धूप में खड़े रहने को मजबूर हैं. वहां न छांव की व्यवस्था है, न बैठने की कोई सुविधा.बस स्टैंड के अभाव में बसें अब सड़क के बीचों-बीच रुककर सवारियां भर रही हैं. इससे न केवल यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है, बल्कि शहर में रोजाना जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है.स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द नए बस स्टैंड के निर्माण की मांग उठाई है. उनका कहना है कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए यह अत्यंत आवश्यक है.

 विधानसभा में भी उठ चुका है मुद्दा
 

इस मामले में पोरसा के विधायक देवेंद्र सखवार ने कहा कि बस स्टैंड का मुद्दा विधानसभा में उठाया जा चुका है और जल्द ही इसके लिए भूमि चिन्हित कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा.वहीं, पोरसा नगर पालिका के सीएमओ अवदेश सिंह सेंगर ने बताया कि बस स्टैंड के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है. स्थान तय होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा.फिलहाल, पोरसा की जनता तपती धूप में इंतजार करने को मजबूर है. अब सबकी निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि यह इंतजार आखिर कब खत्म होगा.

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Tags: Bus Stand MissingMorena newsPorsa Bus Stand CrisisPorsa City Problem
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