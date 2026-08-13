देश के वो सीएम जो ‘रहस्यमयी’ बीमारी के थे शिकार, सोते थे 18-20 घंटे, एक बार तो विमान में चढ़ने से पहले….

मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं में शुमार कैलाश जोशी भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनसे जुड़े किस्से आज भी लोगों के जेहन में हैं. कैलाश जोशी के अधिक सोने का किस्सा आज भी मशहूर है. कहा तो यहां तक जाता है कि वो कहीं जाने के लिए घर से एयरपोर्ट के लिए निकले, रास्ते में नींद आ गई और फिर वे अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़कर घर आकर सो गए. इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कैलाश के 18-20 घंटे सोने का रोचक किस्सा और कैसे मिली इस रहस्यमयी बीमारी से राहत.

मिला था ‘राजनीति के संत’ का तमगा

1977 में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम किया था. उनके काम आज भी लोग याद करते हैं. 24 नवंबर 2019 को सुबह भोपाल के बंसल अस्पताल में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश चंद्र जोशी का निधन हुआ था. लंबी बीमारी के कारण 90 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली. राजनीति में उनकी सादगी के कारण उन्हें ‘राजनीति का संत’ कहा जाता था.

सुबह 4 बजे उठकर करते थे पूजा-पाठ

धार्मिक स्वभाव वाले कैलाश जोशी ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अपनी दिनचर्या में कुछ खास बदलाव नहीं किया. आम दिनों में रात 10 बजे सोकर, सुबह 4 बजे उठकर पूजा-पाठ करते थे. कहीं आना-जाना हुआ या फिर अन्य आपात स्थिति में ही उनका यह नियम टूटता था. सिर्फ 6 घंटे की नींद लेने वाले कैलाश जोशी हमेशा सक्रिय रहते थे.

सोने लगे 18-20 घंटे

18-20 घंटे काम करने वाले मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैलाश जोशी अचानक ही 18-20 घंटे सोने लगे. बताया जाता है कि 1977 में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से ही वह कुशल प्रशासक की तरह काम कर रहे थे. इस बीच उन्हें एक रहस्यमयी बीमारी ने घेर लिया. इसके चलते उन्हें बहुत नींद आने लगी. वह 18-18 घंटे सोने लगी. कभी-कभार तो वह 20 घंटे भी सोने लगे. इसकी खबरें सामने आने लगीं. समाचार पत्रों में मुख्यमंत्री की नींद की खबरों छपीं तो कतरनों को लेकर एक शख्स की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई. अखबारों की 86 कतरनों के साथ याचिका में कहा गया कि कैलाश जोशी मुख्यमंत्री पद के लिए अनफिट हैं.

सीएम पद छोड़ने के एक हफ्ते बाद हो गए सामान्य

20-20 घंटे नींद आने लगी तो लोगों ने कयास लगाया कि कोई बीमारी है. कैलाश जोशी जब जागते तो कहते थे कि उनके ऊपर किसी ने जादू-टोना कर दिया है. आखिरकार यही बीमारी उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का कारण बनी. थक-हार कर कैलाश जोशी को आलाकमान ने इस्तीफा देने के लिए कह दिया. यह भी आरोप लगता है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के करीब एक पखवाड़े के बाद कैलाश जोशी पूरी तरह ठीक हो गया. उनकी नींद भी 6-8 घंटे की हो गई. राजनीतिक के जानकार तो यहां तक कहने लगे कि उनके विरोधियों ने उन्हें मुख्मंत्री पद से हटाने के लिए वास्तव में तांत्रिक क्रिया कराई थी.