शिप्रा में गिरी पुलिसकर्मियों की कार, TI के बाद SI का शव मिला, 20 घंटे से महिला कांस्टेबल को ढूंढ रहे ड्रोन और बोट

कार एक्सीडेंट की यह घटना करीब रात्रि 8:45 की बताई जा रही है। सफेद रंग की एक कार जुना सोमवारिया की और से बड़नगर रोड की और बड़े पुल पर पहुंची और अचानक नदी में जा गिरी।

Published: September 7, 2025 14:47:00 IST

Car fell into overflow Shipra river
Car fell into overflow Shipra river

प्रेम की रिपोर्ट, Ujjain News: उज्जैन की शिप्रा नदी में कल रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार अनियंत्रित कार नदी में गिर गई। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा कार को नदी में गिरते हुए देखा गया । घटना की जानकारी लगते ही खुद एसपी प्रदीप शर्मा ने मोर्चा संभाला और एसडीआरएफ, होमगार्ड जवान, पुलिस टीम नगर निगम व प्रशासन के अमले के साथ रात में ही रेस्क्यू शुरू किया। रात तक मृतकों का पता नहीं चल पाया था। सुबह जब फिर से रेस्क्यू शुरू हुआ तो पता चला कि कार में एक थाना प्रभारी, एक सब इंस्पेक्टर और एक महिला आरक्षक सवार थी। आज सुबह नदी से एक शव को बाहर निकाला गया ।  जिनकी पहचान उन्हेल थाने के प्रभारी अशोक शर्मा के रूप में हुई है। वहीं सब इंस्पेक्टर मदनलाल नीमामा व महिला आरक्षक आरती पाल का पता नही चल पाया है। थाना प्रभारी का शव घटना स्थल से लगभग 4 किलोमीटर दूर मिला है।

पुलिसकर्मियों के शव मिले

कार एक्सीडेंट की यह घटना करीब रात्रि 8:45 की बताई जा रही है। सफेद रंग की एक कार जुना सोमवारिया की और से बड़नगर रोड की और बड़े पुल पर पहुंची और अचानक नदी में जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वह गणेश विसर्जन के लिए स्कूटर पर सवार होकर नदी की ओर जा रहे थे। तभी उनके पीछे से एक तेज रफ्तार सफेद रंग की कार आगे की ओर निकली व ब्रिज से नदी में जा गिरी। जब यह घटना उन्होंने देखी तो तत्काल पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर लोग एकत्रित हुए परंतु उन्हें कार नहीं दिखाई दी। दरअसल उज्जैन में पिछले तीन दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है । नदी में काफी तेज बहाव है। सम्भवतः कार नदी में गिरते ही काफी गहराई में चली गई।

Aaj ka mausam: बारिश से मिलेगी राहत या मौसम फिर से बरपाएगा कहर? जानिए अपने शहर का हाल

कार और लापता कांस्टेबल की तलाश जारी

घटना की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा । वहीं खुद एसपी प्रदीप शर्मा भी पहुंचे और रेस्क्यू शुरू करवाया। यहां पर एसडीआरएफ, होमगार्ड जवान, पुलिस , प्रशासन और नगर निगम का अमला संयुक्त रूप से रेस्क्यू में जुटा हुआ है। रात्रि तक कार का पता नही चल पाया था । नदी में बहाव तेज होने के कारण रेस्क्यू में दिक्कत आ रही थी । सुबह एनडीआरएफ की टीम बुलाकर बड़े स्तर पर रेस्क्यू शुरू किया ।
आज सुबह जब यह पता चला कि कार में पुलिस अधिकारी मौजूद है जो की ड्यूटी पर थे तब शहर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। फिर सुबह से खुद एसपी प्रदीप शर्मा ने आला अधिकारियों के साथ मोर्चा संभाला। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि यह बहुत दुखद घटना है । हमने हमारे पुलिस के तीन साथियों को खोया है। उन्हेल थाना क्षेत्र में  14 वर्षीय नाबालिक की गुमशुदगी का पता लगाने के लिए टीम चिन्तामन क्षेत्र जा रही थी इसी दौरान यह हादसा हुआ। सम्भवतः महिला आरक्षक द्वारा गाड़ी चलाई जा रही थी । सर्चिंग ऑपरेशन जारी है।

बीच सड़क पर छिड़का पेट्रोल और लगा दी कार में आग, ड्राइवर मौके से फरार

शिप्रा में गिरी पुलिसकर्मियों की कार, TI के बाद SI का शव मिला, 20 घंटे से महिला कांस्टेबल को ढूंढ रहे ड्रोन और बोट

शिप्रा में गिरी पुलिसकर्मियों की कार, TI के बाद SI का शव मिला, 20 घंटे से महिला कांस्टेबल को ढूंढ रहे ड्रोन और बोट

