‘खूबसूरत लड़की आदमी का ध्यान भटका देती है’, बयान पर हंगामा; BJP ने कांग्रेस विधायक को घेरा

Congress MLA viral video: मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने महिलाओं की सुंदरता को रेप से जोड़कर और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SCT) की महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों को 'तीर्थयात्रा के फल' से जोड़कर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 17, 2026 3:49:41 PM IST

Phool Singh Baraiya
Phool Singh Baraiya


Congress MLA viral video: मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने महिलाओं की सुंदरता को रेप से जोड़कर और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SCT) की महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों को ‘तीर्थयात्रा के फल’ से जोड़कर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव और राज्य की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बरैया की टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है. अपने बयान के पीछे अपनी ‘रेप थ्योरी’ समझाते हुए, कांग्रेस विधायक ने कहा कि अगर कोई आदमी यात्रा करते समय किसी बहुत सुंदर महिला को देखता है, तो उसका मन भटक सकता है, जिससे रेप हो सकता है.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उम्मीद जताई है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो इंदौर दौरे पर है. कांग्रेस विधायक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे. राहुल गांधी शनिवार को इंदौर दौरे पर हैं, जहां वह दूषित पीने के पानी से उल्टी और दस्त फैलने के कारण भागीरथपुरा इलाके में अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिल रहे है.

कांग्रेस विधायक ने क्या कहा?

दतिया के भांडेर से कांग्रेस विधायक बरैया जो अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं, ने एक मीडिया संगठन को दिए इंटरव्यू में विवादास्पद टिप्पणी की है. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में बरैया यह दावा करते हुए दिख रहे हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा रेप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के साथ होते है.

उन्होंने कहा कि तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी यह है कि अगर कोई आदमी सड़क पर चल रहा है और वह किसी सुंदर लड़की को देखता है, बहुत सुंदर तो उसका मन भटक सकता है. इसलिए रेप हो सकता है.’ बरैया ने सवालिया लहजे में पूछा कि आदिवासियों दलितों और OBC में से कौन सी महिला सबसे सुंदर है?

कांग्रेस विधायक ने आगे कहा कि ‘इन वर्गों की महिलाओं के साथ रेप क्यों होते है? क्योंकि उनके धार्मिक ग्रंथों में ऐसे निर्देश दिए गए हैं.’ जब पत्रकार ने पूछा कि यह किस धार्मिक ग्रंथ में लिखा है, तो बरैया ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है.

कथित तौर पर एक संस्कृत श्लोक का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि “धार्मिक ग्रंथों” में लिखा है कि किसी खास जाति की महिला के साथ संबंध बनाने से “इस तीर्थयात्रा का फल” मिलेगा. उन्होंने कहा “अब जब वह (तीर्थयात्रा पर) नहीं जा सकता, तो घर पर उसके पास क्या विकल्प है? क्या उसे यह इनाम मिलेगा अगर वह सिर्फ़ घर पर बैठा रहे और उनकी महिलाओं को पकड़कर उनके साथ सेक्स करे? तो वह क्या करेगा? वह अंधेरे में किसी को पकड़ने की कोशिश करेगा. एक आदमी कभी भी किसी औरत का रेप नहीं कर सकता है. अगर वह राज़ी नहीं होगी, तो वह नहीं करेगा.”

CM मोहन यादव का हमला

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में यूनियन कार्बाइड कॉम्प्लेक्स का दौरा करने के बाद पत्रकारों से कहा कि ‘राहुल गांधी इंदौर आ रहे है समाज में जहर घोलने वाला बयान देकर फूल सिंह बरैया ने सामाजिक नफरत फैलाई है.’

उन्होंने कहा कि ‘मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी आएंगे और अपने MLA से बात करेंगे, उन्हें सस्पेंड करेंगे, पार्टी से निकाल देंगे, ताकि लगे कि उन्हें समाज के दूसरे वर्गों के लिए कुछ इज़्जत है. मैं उनके बयान की निंदा करता हूं, फूल सिंह बरैया एक MLA हैं, इसलिए मेरा मानना ​​है कि ऐसे बयानों से बचना उनकी ज़िम्मेदारी है.’

BJP ने भी हमला किया

BJP की मध्य प्रदेश यूनिट की मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल ने X पर बरैया के बयान का एक कथित वीडियो शेयर किया और उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकालने की मांग की. उन्होंने कहा कि महिलाओं को “खूबसूरती के पैमाने” पर तोलना और SC/ST महिलाओं के रेप जैसे जघन्य अपराधों को “तीर्थयात्रा” कहना एक आपराधिक मानसिकता की स्वीकारोक्ति है.

अग्रवाल ने कहा, “शर्मनाक! यह महिला विरोधी, दलित विरोधी और इंसानियत पर सीधा हमला है. आज जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, तो देश जानना चाहता है. क्या यही कांग्रेस की असली सोच है? क्या यह ‘संविधान बचाओ’ का पाखंड है?”

उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार को अब इस मुद्दे पर चुप रहने का कोई हक नहीं है. उन्होंने कहा “या तो उन्हें तुरंत माफ़ी मांगकर निकाल देना चाहिए या उन्हें यह मानना ​​चाहिए कि कांग्रेस महिला विरोधी और दलित विरोधी मानसिकता के साथ खड़ी है.”

कांग्रेस ने बयान से खुद को अलग किया

बरैया की टिप्पणियों के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी को उनसे अलग करते हुए कहा, “रेप को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता है. जो भी रेप करता है, वह अपराधी है. इसे जाति या धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता है.” उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यौन हिंसा एक गंभीर अपराध है. इसे सही ठहराने की कोई भी कोशिश मंज़ूर नहीं है.

