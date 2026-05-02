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Karera news: फोन कॉल पर बवाल, मैंने नहीं किया कॉल, किसान का साफ इनकार, प्रशासन पर आरोप

Karera news: करैरा में एसडीएम और एक किसान के बीच फोन कॉल को लेकर विवाद गहरा गया है. एसडीएम का दावा है कि किसान से मिली सूचना पर कार्रवाई की गई, जबकि किसान ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है और कॉल डिटेल जांच की मांग उठाई है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 2, 2026 12:11:15 PM IST

फोन कॉल पर फंसा प्रशासन, किसान ने दी खुली चुनौती
फोन कॉल पर फंसा प्रशासन, किसान ने दी खुली चुनौती


Karera news: करैरा कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक फोन कॉल को लेकर प्रशासन और किसान के बीच विवाद गहराता जा रहा है. व्यापारियों और किसानों से वार्ता करने पहुंचे एसडीएम अनुराग निंगवाल के सम्मान समारोह के बीच दिया गया एक बयान अब विवादों में घिर गया है.

सम्मान समारोह में एसडीएम का बयान बना विवाद की वजह

कार्यक्रम के दौरान एसडीएम अनुराग निंगवाल ने किसानों और व्यापारियों से चर्चा करते हुए कहा कि उन्हें ग्राम थनरा के कृषक रामसिया परिहार का फोन आया था. इसी सूचना के आधार पर प्रशासनिक टीम ने दिनारा के व्यापारियों के गोदामों पर पहुंचकर कार्रवाई की थी, जहां गेहूं रखे होने की जानकारी मिली थी.

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किसान ने सोशल मीडिया पर किया खुला खंडन

एसडीएम के इस बयान के बाद मामला तूल पकड़ गया. कृषक रामसिया परिहार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से लगातार पोस्ट कर इस बात से पूरी तरह इनकार किया कि उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार या नायब तहसीलदार को किसी भी प्रकार का फोन किया था. रामसिया परिहार ने कहा कि इस मामले में कॉल डिटेल निकलवाई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और एसडीएम की होगी.

साबित हुआ तो कार्रवाई स्वीकार

किसान ने चुनौती देते हुए कहा कि यदि यह साबित हो जाए कि उन्होंने एसडीएम को फोन किया था, तो प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. वहीं यदि वे सही साबित होते हैं, तो वे कलेक्टर अर्पित वर्मा, पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ और क्षेत्रीय विधायक रमेश प्रसाद खटीक से शिकायत करेंगे. इसके बावजूद सुनवाई नहीं होने पर वे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के समक्ष भी अपनी बात रखेंगे. गौरतलब है कि एसडीएम ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्हें रामसिया परिहार से फोन पर सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई. वहीं दूसरी ओर, रामसिया परिहार इस दावे को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी न तो एसडीएम से कभी मुलाकात हुई है और न ही कोई बातचीत.

निष्पक्ष जांच से ही सामने आएगी सच्चाई

अब एक तरफ एसडीएम का दावा है और दूसरी ओर किसान का लगातार इनकार. ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोनों पक्षों की कॉल डिटेल निकलवाने की मांग तेज हो गई है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सच्चाई क्या है और आखिर सही कौन है.

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Tags: karera newssdm anurag ningwal controversy
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