Home > मध्य प्रदेश > पन्ना में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन कुआं धंसने से एक ही परिवार के 5 मजदूरों की मौत; गांव में पसरा मातम

पन्ना में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन कुआं धंसने से एक ही परिवार के 5 मजदूरों की मौत; गांव में पसरा मातम

MP Construction Well Collapse: ग्रामीणों ने जेसीबी मशीन की मदद से खुदाई की और दबे हुए लोगों को निकालने की कोशिश की.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 26, 2026 5:24:19 PM IST

पन्ना में दर्दनाक हादसा
पन्ना में दर्दनाक हादसा


Panna Well Collapse: एमपी के पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन कुआं धंसने से बड़ा हादसा हो गया. ग्राम बिहारपुरवा में हुए इस दर्दनाक हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी और मातम का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन तब तक सभी मजदूर मलबे में दब चुके थे.

काम के दौरान अचानक धंसी मिट्टी

जानकारी के मुताबिक सभी मजदूर रेत की खदान जैसे बने कुएं में काम कर रहे थे. इसी दौरान अचानक कुएं की मिट्टी भरभराकर गिर गई और मजदूर अंदर ही दब गए. हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला.

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स्थानीय लोगों ने प्रशासन के पहुंचने से पहले ही बचाव कार्य शुरू कर दिया. ग्रामीणों ने जेसीबी मशीन की मदद से खुदाई की और दबे हुए लोगों को निकालने की कोशिश की. बाद में रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाला.

मृतकों के नाम आए सामने

हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों की पहचान चुन्नू यादव, रामपाल यादव, राजुमार यादव, आशीष यादव और चुनवाद पाल के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि सभी मजदूर लंबे समय से कुआं खोदने का काम कर रहे थे. रेस्क्यू टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला. घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए.

एक ही परिवार के थे अधिकांश मजदूर

स्थानीय लोगों के अनुसार हादसे में मारे गए अधिकांश मजदूर एक ही यादव परिवार के सदस्य थे. परिवार के लोगों का कहना है कि कुएं की स्थिति पहले से ही कमजोर थी और मिट्टी पानी से कट चुकी थी. परिजनों का आरोप है कि इसके बावजूद काम बंद नहीं कराया गया. उनका कहना है कि संबंधित जिम्मेदार लोगों ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी की, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ.

प्रधान और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप

मृतकों के परिजनों ने गांव के प्रधान और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि पिछले साल से यहां काम चल रहा था और कुआं पहले से ही खतरनाक स्थिति में था. एक परिजन ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद काफी देर तक कोई मदद नहीं पहुंची और परिवार के लोग घंटों तक मलबे में दबे रहे. उन्होंने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की है.

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Tags: Madhya Pradesh Accident NewsMP Labour AccidentPanna Ajaygarh AccidentPanna Rescue OperationPanna Well Collapse
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