Palak Rajak Case: अश्लील वीडियो, गांजा-बियर पीकर लड़कों के साथ… शादी के बाद भी थे पलक रजक के अवैध संबंध, पति का बड़ा दावा

Palak Rajak Instagram: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर पलक रजक आत्महत्या मामले ने नया मोड़ ले लिया है. आरोपी पति अमित रजक ने पलक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. अमित का कहना है कि पलक के शादी से पहले और शादी के बाद प्रेम संबंध थे. इसका उसके पास सबूत भी है. इसके अलावा खुद को पलक की ननद बताने वाली लता नाम की महिला ने आरोप लगाया है कि पलक गांजा और बीयर पीती थी.

यही नहीं लता ने कहा कि उसके पास पलक के कई अश्लील वीडियो है, जिन्हें बाद में वायरल करेगी. फिलहाल अमित और लता के दावों से इस मामले को और सनसनीखेज बना दिया है.

फांसी पर लटका मिला था पलक रजक का शव

बता दें कि मुरार इलाके स्थित सुरैया पुरा में रहने वाली सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर पलक रजक का शव 12 मई को फांसी पर लटका मिला था. पलक के मायके पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया था कि दहेज में गाड़ी की मांग की गई थी, जब नहीं दी तो उन्होंने उनकी बेटी की हत्या कर दी.

पुलिस ने इस मामले में शुरुआत में मर्ग किया था और पलक के पति अमित समेत सास मीरा और देवर आकाश पर एफआईआर दर्ज कर ली थी. पुलिस ने शनिवार को पलक के पति अमित रजक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अमित ने मीडिया के कैमरों के सामने आकर जो दावे किए, उससे मामले ने नया मोड़ ले लिया है.

पलक के शादी से पहले और शादी के बाद भी संबंध

अमित रजक ने मीडिया से बात करते हुए पलक के चरित्र पर सवाल खड़े किए. अमित का आरोप है कि पलक के शादी से पहले और शादी के बाद भी दूसरे पुरुषों के साथ संबंध थे. उसके पास इसके वीडियो सबूत के रूप में मौजूद हैं.

उसने दावा किया कि जब पलक जान देने की कोशिश कर रही थी, तब उसने पलक के पिता को फोन किया था, लेकिन पिता ने कथित तौर पर कहा कि ‘मर रही है तो मर जाने दो.’ अमित ने पुलिस से पलक के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच करने की मांग की है.

पलक गांजा और बियर पीती थी- लता

वहीं खुद को पलक की ननद बताने वाली लता ने ससुराल पक्ष का बचाव करते हुए पलक पर नशे और हिंसक व्यवहार के आरोप लगाए. लता के अनुसार, पलक गांजा पीती थी, बियर पीती थी और लड़कों के साथ घूमती थी.

आरोप है कि पलक पहले भी हाथ काट चुकी थी और मायके में भी एक बार फांसी लगाने की कोशिश की थी. लता ने कहा कि उनके पास पलक के कई आपत्तिजनक वीडियो हैं, जिन्हें वे समय आने पर वायरल करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि औरतों के लिए बने कानूनों का गलत फायदा उठाया जा रहा है.”

सास और देवर अभी भी फरार

सीएसपी अतुल सोनी ने इस मामले में बताया, पलक के मायके पक्ष ने बयान दिया था कि ससुराल वाले गाड़ी की मांग को लेकर दबाव बना रहे थे. कथनों और शुरुआती जांच के आधार पर अमित (पति), मीरा (सास) और आकाश (देवर) के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी. मुख्य आरोपी अमित को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दो अन्य आरोपी (सास और देवर) अभी फरार हैं.

पलक रजक की सोशल मीडिया रील्स भी अब जांच का हिस्सा हैं, जिनमें उसने पैनिक अटैक, चिंता और डिप्रेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था. मौत से 20 मिनट पहले पिता को किए गए फोन कॉल ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

रील में भी दर्द को किया था जाहिर

वहीं 24 अप्रैल को मैरिज एनिवर्सरी पर पोस्ट की गई रील में भी उसने दर्द और टूटती जिंदगी के भाव जाहिर किए थे. अब पुलिस इन सोशल मीडिया पोस्ट्स को तकनीकी साक्ष्य मानकर जांच कर रही है.

गौरतलब है कि पलक और अमित की शादी अप्रैल 2025 में हुई थी. अमित एयरफोर्स में एक आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में कार्यरत है. पुलिस आगे के कार्रवाई में जुटी है.