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मामूली बहस ने लिया हिंसक रूप, श्रद्धालुओं पर लाठी-डंडों से हमला, ओंकारेश्वर मंदिर में अफरा-तफरी

Omkareshwar Temple Fight: खंडवा ज़िले में स्थित तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में लोगों का एक समूह आपस में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहा है.

By: Shristi S | Published: May 25, 2026 6:35:56 PM IST

ओंकारेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं पर लाठी-डंडों से हमला
ओंकारेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं पर लाठी-डंडों से हमला


Omkareshwar Temple Trust Staff Fight: मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में स्थित तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में लोगों का एक समूह आपस में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहा है.

वायरल फुटेज में, मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी, जिन्होंने लाल रंग की टी-शर्ट पहनी हुई है भक्तों को लाठियों और डंडों से बेरहमी से पीटते हुए देखे जा सकते हैं.

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दोनों पक्षों के बीच लात-घूंसे और लाठियां चलीं

रिपोर्ट्स के अनुसार, ज़िला प्रशासन ने सस्पेंशन ब्रिज (झूला पुल) को अस्थायी तौर पर ‘वन-वे’ (एकतरफ़ा) मार्ग घोषित कर दिया है. इसके परिणामस्वरूप, अब भक्तों को इसके बजाय पैदल चलने वाले पुल का उपयोग करना अनिवार्य है. इस स्थिति के कारण मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों और भक्तों के बीच तीखी बहस हो गई, जिसके बाद कर्मचारियों ने भक्तों के साथ बेरहमी से मारपीट की.

आरोप है कि कुछ भक्त जबरदस्ती सस्पेंशन ब्रिज पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे. इसके जवाब में, मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों ने उन्हें समझाने-बुझाने का प्रयास किया. हालांकि, जब भक्तों ने सहयोग करने से इनकार कर दिया, तो दोनों पक्षों के बीच कहा-सुनी शुरू हो गई. स्थिति तेज़ी से बिगड़ गई, और एक मामूली असहमति ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया. इसके बाद, दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई, जिसमें लात-घूंसे चलने के साथ-साथ लाठियों और डंडों का भी इस्तेमाल किया गया.

किसी भी पक्ष द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं

मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों ने लाठियों और डंडों का इस्तेमाल करते हुए भक्तों पर हमला किया. दोनों समूह तभी अलग हुए जब वहां मौजूद अन्य लोगों ने बीच-बचाव करके स्थिति को शांत कराया. इस घटना को दर्शाने वाला वीडियो वायरल होने के बाद, ओंकारेश्वर पुलिस स्टेशन के स्टेशन इंचार्ज अनोक सिंधिया ने बताया कि हालांकि वीडियो तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन इसमें शामिल किसी भी पक्ष ने पुलिस से संपर्क करके औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है.

Tags: home-hero-pos-4Madhya PradeshOmkareshwar temple
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