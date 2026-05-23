Home > मध्य प्रदेश > 27 दिन पहले गूंजी थीं शहनाइयां, मचा मातम! दुल्हन ने आत्महत्या, तो दूल्हे ने भी उठाया खौफनाक कदम

27 दिन पहले गूंजी थीं शहनाइयां, मचा मातम! दुल्हन ने आत्महत्या, तो दूल्हे ने भी उठाया खौफनाक कदम

हाल ही में ग्वालियर में एक नवविवाहित जोड़े ने आत्महत्या कर ली. मायके जाने के बाद पत्नी ने फांसी लगा ली. वहीं दो दिन बाद ही पति ने भी अपने घर के बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

By: Deepika Pandey | Published: May 23, 2026 6:42:04 PM IST

ग्वालियर में नवविवाहित जोड़े ने की आत्महत्या
ग्वालियर में नवविवाहित जोड़े ने की आत्महत्या


Newlywed Couple Suicide Case: ट्विशा शर्मा की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और महिला की मौत की खबर सामने आ रही है. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक नवविवाहित जोड़े ने आत्महत्या कर ली. इसके बारे में जिसने भी सुना, वो चौंक गया. एक महीने पहले जिस घर में खुशियां थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ था. शादी के 27 दिन बाद ही दूल्हा और दुल्हन ने आत्महत्या कर ली. जानकारी के अनुसार, 25 अप्रैल को सिद्धार्थ कांदिल और मेघा उर्फ ज्योति की शादी हुई थी. 27 दिनों बाद ही दोनों ने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया.

पत्नी की मौत के दो दिन बाद लगाई फांसी

बता दें कि शादी के कुछ दिनों बाद मेघा अपने मायके चली गई थी. 1 मई को वो अपने मायके मुरार पहुंची थी. 20 मई को ज्योति ने अपने मायके में दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. ज्योति की मौत की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया. ज्योति की मौत के बाद सिद्धार्थ गहरे सदमे में आ गया. इसके कारण पत्नी की मौत के दो दिनों बाद 22 मई को सिद्धार्थ ने भी पिंटो पार्क स्थित घर में फांसी लगा ली. 

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पुलिस कर रही जांच

घटना के बारे में जानकारी मिलते ही घर में हड़कंप मच गया. कुछ दिन पहले जहां खुशियां ही खुशियां थीं. वहां अब मातम पसरा हुआ था. एक के बाद एक दो मौतों के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दोनों की मौत के बारे में शिकायत दर्ज की जा चुकी है. पुलिस तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल रिकॉर्डिंग की मदद से पुलिस दोनों की मौत के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है. 

मोबाइल की हो रही जांच

अब तक किसी भी पक्ष ने किसी तरह की शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है. इस बारे में जानकारी देते हुए सीएसपी अतुल सोनी ने बताया कि दोनों की आत्महत्या का कारण पता लगाने की कोशिश की जा रही है. पुलिस इस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है. दोनों की मोबाइल रिकॉर्डिंग चेक की जा रही है. वहीं अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है. 

ये भी पढ़ें: दिल्ली में खत्म होगा प्रदूषण का प्रकोप? 100 ऑक्सीजन पार्क बनाने जा रही सरकार, 1 की हुई शुरुआत

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