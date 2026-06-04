NEET का सपना टूटा तो थम गई जिंदगी! ‘सॉरी मम्मी-पापा, दोबारा परीक्षा देने की हिम्मत नहीं… सुसाइड नोट में छलका दर्द

NEET paper leak case: मध्य प्रदेश के नवगठित मऊगंज जिले के मगनिया गांव से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है. यहां रहने वाली छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी ने घर में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों का आरोप है कि आकांक्षा NEET की तैयारी कर रही थी और हाल ही में हुई परीक्षा में उसे करीब 650 अंक मिलने की उम्मीद थी. परिवार को भरोसा था कि इस बार उसका मेडिकल कॉलेज में चयन हो जाएगा, लेकिन परीक्षा रद्द होने और दोबारा परीक्षा की घोषणा के बाद वह मानसिक तनाव में चली गई थी.

बेटी की पढ़ाई के लिए परिवार ने दांव पर लगा दी थी जिंदगी

आकांक्षा का परिवार आर्थिक रूप से बेहद साधारण है. इसके बावजूद बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना पूरा करने के लिए परिवार ने हर संभव प्रयास किया. परिजनों के मुताबिक किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के जरिए करीब तीन लाख रुपये का लोन लिया गया था ताकि उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया जा सके. आकांक्षा के पिता कृष्ण कुमार चतुर्वेदी खेती करते थे, लेकिन बेटी की पढ़ाई के लिए वे नागपुर चले गए और वहां कुक की नौकरी करने लगे. परिवार ने आकांक्षा को नागपुर के एक निजी कोचिंग संस्थान में दाखिला दिलाकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई थी.

अच्छे अंकों की उम्मीद ने जगाई थी नई उम्मीद

परिवार का कहना है कि NEET परीक्षा देने के बाद आकांक्षा काफी उत्साहित थी. उसे उम्मीद थी कि इस बार उसके अंक इतने अच्छे आएंगे कि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल जाएगा. पूरे परिवार को विश्वास था कि वर्षों की मेहनत रंग लाएगी और उनकी बेटी डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेगी. लेकिन परीक्षा में पेपर लीक की खबरें सामने आने और बाद में परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले ने उसकी उम्मीदों को गहरा झटका दिया. परिजनों का आरोप है कि इसी के बाद वह लगातार तनाव और अवसाद में रहने लगी थी.

सुसाइड नोट में लिखा- दोबारा परीक्षा देने की हिम्मत नहीं

घटना के बाद मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. परिजनों के अनुसार नोट में आकांक्षा ने अपने माता-पिता से माफी मांगते हुए लिखा कि उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा था कि वह पढ़-लिखकर डॉक्टर बनेगी, लेकिन अब उसमें दोबारा NEET परीक्षा देने की हिम्मत नहीं बची है. नोट में उसने यह भी लिखा कि उसने अपने माता-पिता को निराश कर दिया है और उसे इस बात की कोई गारंटी नहीं लगती कि दोबारा परीक्षा देने पर पहले जैसा प्रदर्शन कर पाएगी.

एक फैसले ने तोड़ दी वर्षों की मेहनत

परिजनों का कहना है कि परीक्षा रद्द होने के बाद आकांक्षा बार-बार भविष्य को लेकर चिंता जताती थी. उसे डर था कि दोबारा परीक्षा में पहले जैसा प्रदर्शन नहीं हो पाएगा. इसी मानसिक दबाव ने उसे अंदर से तोड़ दिया. परिवार का आरोप है कि परीक्षा रद्द होने और री-एग्जाम की प्रक्रिया ने लाखों छात्रों की तरह उनकी बेटी को भी गहरे मानसिक तनाव में धकेल दिया.

NEET परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्रों को लगा झटका

NEET UG 2026 परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी. परीक्षा के बाद पेपर लीक की आशंका सामने आई थी. इसके बाद परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे और जांच शुरू हुई. बताया गया कि 7 मई की शाम परीक्षा में अनियमितताओं की जानकारी सामने आई, जिसके बाद मामला केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंप दिया गया. बाद में 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई और दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया. इसके बाद 15 मई को शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने 21 मई को री-एग्जाम आयोजित करने की घोषणा की. पेपर लीक मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है. जांच के दौरान अब तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई हैं और लगातार कार्रवाई की जा रही है.