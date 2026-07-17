MP: 400 साल पुरानी ऐतिहासिक तोप चोरी, नरवर किले में 30 नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर दिया वारदात को अंजाम

Narwar Fort Cannon Theft: मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले के ऐतिहासिक नरवर किले में एक चौंकाने वाली और सनसनीखेज घटना हुई है. 15-16 जुलाई की रात को, लगभग 25 से 30 हथियारबंद, नकाबपोश लुटेरे एक दूर, दुर्गम पिछले गेट से किले में घुसे और बंदूक की नोक पर निहत्थे गार्ड्स को धमकाकर 16वीं सदी की एक ऐतिहासिक तोप चुरा ली.

इस बड़ी घटना के बाद, पुलिस को शक है कि इसमें कोई इंटरनेशनल एंटीक स्मगलिंग गैंग शामिल है, जिसके कारण आस-पास के सभी ज़िलों में नाकाबंदी और गाड़ियों की चेकिंग की गई.

सिक्योरिटी के लिए सिर्फ़ एक डंडा

किले के सिक्योरिटी गार्ड बाल किशन ने बताया कि हथियारबंद लुटेरे रात में अचानक आ गए. गार्ड्स के पास सिक्योरिटी के लिए सिर्फ़ एक डंडा था और कोई टॉर्च नहीं थी. लुटेरों ने सीधे उन्हें जान से मारने की धमकी दी और भाग गए.

12 दिन पहले ट्रेलर रिलीज़ किया गया था

सबसे शर्मनाक बात यह है कि बदमाशों ने इस बड़ी घटना का ‘ट्रेलर’ 5 जुलाई को ही दिखा दिया था, जब उन्होंने इस बड़ी तोप को चुराने के इरादे से गिरा दिया था. लेकिन, उस दिन इसके भारी वज़न की वजह से वे इसे ले नहीं जा सके. इसके बावजूद, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चुप रहे और सिक्योरिटी बढ़ाने के बजाय इसे सिर्फ़ चोरी की कोशिश बताकर टाल दिया.

इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में करोड़ों की कीमत

असल में, नरवर किले के खुले कोर्ट में कुल 14 तोपें रखी गई थीं, जिनमें से सिर्फ़ 13 ही बची हैं. यह चोरी हुई ऐतिहासिक तोप सिंधिया राजवंश के समय की है और पीतल, तांबे, कांसे और अष्टधातु के एक खास एलॉय से बनी है. इस पर खास शाही निशान के साथ फ़ारसी और देवनागरी लिपि लिखी है. अपने ऐतिहासिक महत्व की वजह से बेशकीमती होने के बावजूद, 16वीं सदी की ऐसी अष्टधातु की तोपों की कीमत इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में लगभग 2 से 5 करोड़ रुपये है.