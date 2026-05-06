नरसिंहपुर में शादी से पहले 19 साल की युवती लापता, पुलिस तलाश में जुटी; परिजन परेशान

Narsinghpur Missing Girl: जिले के गोटेगांव थाना क्षेत्र के एक गांव से 19 वर्षीय युवती के अचानक लापता होने का मामला सामने आया है, जिससे पूरे गांव में चिंता का माहौल बन गया है. परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस युवती की तलाश में जुट गई है.

फलदान के कुछ दिन बाद ही घर से अचानक गायब हुई युवती

प्राप्त जानकारी के अनुसार, युवती का कुछ दिन पहले ही उसी समुदाय में विवाह हेतु फलदान कार्यक्रम शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ था, जिससे परिवार में खुशी का वातावरण था. लेकिन सुबह करीब 4 बजे जब परिवार के सदस्य जागे, तो उन्होंने पाया कि युवती घर में नहीं है. आसपास और संभावित स्थानों पर खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल पाया.

परिजनों की शिकायत पर पुलिस सक्रिय, युवती की तलाश जारी

इसके बाद परिजन गोटेगांव थाने पहुंचे और युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. मामले में एसडीओपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि शिकायत के आधार पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया गया है और युवती की तलाश हर संभव स्थान पर की जा रही है.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.