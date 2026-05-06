Home > मध्य प्रदेश > नरसिंहपुर में शादी से पहले 19 साल की युवती लापता, पुलिस तलाश में जुटी; परिजन परेशान

नरसिंहपुर में शादी से पहले 19 साल की युवती लापता, पुलिस तलाश में जुटी; परिजन परेशान

MP missing case: प्राप्त जानकारी के अनुसार, युवती का कुछ दिन पहले ही उसी समुदाय में विवाह हेतु फलदान कार्यक्रम शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ था, जिससे परिवार में खुशी का वातावरण था.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 6, 2026 10:19:40 PM IST

शादी से पहले 19 साल की युवती लापता
शादी से पहले 19 साल की युवती लापता


Narsinghpur Missing Girl: जिले के गोटेगांव थाना क्षेत्र के एक गांव से 19 वर्षीय युवती के अचानक लापता होने का मामला सामने आया है, जिससे पूरे गांव में चिंता का माहौल बन गया है. परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस युवती की तलाश में जुट गई है.

फलदान के कुछ दिन बाद ही घर से अचानक गायब हुई युवती

प्राप्त जानकारी के अनुसार, युवती का कुछ दिन पहले ही उसी समुदाय में विवाह हेतु फलदान कार्यक्रम शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ था, जिससे परिवार में खुशी का वातावरण था. लेकिन सुबह करीब 4 बजे जब परिवार के सदस्य जागे, तो उन्होंने पाया कि युवती घर में नहीं है. आसपास और संभावित स्थानों पर खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल पाया.

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परिजनों की शिकायत पर पुलिस सक्रिय, युवती की तलाश जारी

इसके बाद परिजन गोटेगांव थाने पहुंचे और युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. मामले में एसडीओपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि शिकायत के आधार पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया गया है और युवती की तलाश हर संभव स्थान पर की जा रही है.

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Tags: Gotegaon police newsmissing person IndiaMP missing caseNarsinghpur missing girlpre marriage incident India
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